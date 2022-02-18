رياضة

ترتيب دوري أدنوك: العين يصعق بني ياس وينفرد بالصدارة.. والوحدة يطارده بتخطي خورفكان
تاريخ النشر: 18 فبراير 2022 16:13 GMT
تاريخ التحديث: 18 فبراير 2022 17:05 GMT

ترتيب دوري أدنوك: العين يصعق بني ياس وينفرد بالصدارة.. والوحدة يطارده بتخطي خورفكان

سجل كريستيان جوانكا هدفا مذهلا من ركلة مزدوجة في فوز العين 2-صفر على بني ياس، ليعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة. واستقبل

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سجل كريستيان جوانكا هدفا مذهلا من ركلة مزدوجة في فوز العين 2-صفر على بني ياس، ليعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

واستقبل الأرجنتيني جوانكا تمريرة عرضية من المغربي سفيان رحيمي، ليحول الكرة إلى الشباك بطريقة مبهرة في بداية الشوط الثاني.

وضاعف رحيمي النتيجة بعد هجمة مرتدة قبل أربع دقائق من النهاية، وبدا متأثرا بعد الهدف وغالب دموعه.

وحقق العين فوزه 12 في 16 مباراة، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة بفارق ست نقاط عن الوحدة أقرب منافسيه.

وتوقف رصيد بني ياس عند 19 نقطة بالمركز الثامن.

وسجل عمر خربين هدف فوز الوحدة 1-صفر على خورفكان ليواصل مطاردة العين.

وسدد المهاجم السوري كرة غيرت اتجاهها ومرت فوق الحارس في الشوط الأول، ليلحق الهزيمة السابعة على التوالي بخورفكان.

واستمر الوحدة في مطاردة العين على صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد خورفكان عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين:

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