ترتيب دوري أدنوك: العين يصعق بني ياس وينفرد بالصدارة.. والوحدة يطارده بتخطي خورفكان

سجل كريستيان جوانكا هدفا مذهلا من ركلة مزدوجة في فوز العين 2-صفر على بني ياس، ليعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

واستقبل الأرجنتيني جوانكا تمريرة عرضية من المغربي سفيان رحيمي، ليحول الكرة إلى الشباك بطريقة مبهرة في بداية الشوط الثاني.

وضاعف رحيمي النتيجة بعد هجمة مرتدة قبل أربع دقائق من النهاية، وبدا متأثرا بعد الهدف وغالب دموعه.

وحقق العين فوزه 12 في 16 مباراة، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة بفارق ست نقاط عن الوحدة أقرب منافسيه.

وتوقف رصيد بني ياس عند 19 نقطة بالمركز الثامن.

شاهد الهدفين..

العين متصدر دورينا يفوز على بني ياس 2-0 في الجولة الـ16#العين_بني_ياس #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/9un8rhYqqf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2022

وسجل عمر خربين هدف فوز الوحدة 1-صفر على خورفكان ليواصل مطاردة العين.

وسدد المهاجم السوري كرة غيرت اتجاهها ومرت فوق الحارس في الشوط الأول، ليلحق الهزيمة السابعة على التوالي بخورفكان.

واستمر الوحدة في مطاردة العين على صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد خورفكان عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

نهاية المباراة بفوز الوحدة بهدف نظيف.. الفوز هو الخامس للوحدة على خورفكان في "المحترفين" للمرة السابعة على التوالي يخسر خورفكان في "المحترفين" الوحدة سجل هدفه الـ13 في شباك خورفكان في "المحترفين"#الوحدة_خورفكان#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/UHwaWs5ogk — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2022

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: