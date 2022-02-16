نادي الوحدة الإماراتي يمدد رسميًا عقد قائده المخضرم إسماعيل مطر

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الأربعاء، تمديد عقد قائده المخضرم إسماعيل مطر دون تحديد مدة العقد الجديد.

وأصدر نادي الوحدة بيانًا رسميًا قال فيه: ”جددت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد أسطورة كرة القدم الإماراتية إسماعيل مطر.

وأضاف: ”يتمنى مجلس إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب في مشواره الدولي مع المنتخب الوطني والنادي“.

وتابع: ”يعتبر إسماعيل مطر قامة رياضية وطنية، وصاحب مسيرة مسطرة بالإبداع الرياضي والعطاء، إلى جانب تألقه المستمر والمتواصل“.

🗞️: بيان رسمي | اسماعيل مطر جددت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد أسطورة كرة القدم الإماراتية "إسماعيل مطر". ويتمنى مجلس إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب في مشواره الدولي مع المنتخب الوطني والنادي. #WHDFC pic.twitter.com/11ihva3EHT — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) February 16, 2022

كما نشر ”الوحدة“ عبر حسابه على ”تويتر“ صورة، وكتب عليها: ”الأسطورة (مطر) وحداوي للأبد“.

وخاض مطر الذي سيكمل 39 عامًا، في أبريل/ نيسان المقبل، مسيرته بالكامل مع الوحدة باستثناء فترة إعارة قصيرة للسد القطري، العام 2009.

ويحتل إسماعيل مطر المركز الخامس في ترتيب هدافي المنتخب الإماراتي في برصيد 32 هدفًا.

ويحتل الوحدة المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 15 مباراة متأخرًا بفارق 6 نقاط عن العين المتصدر.