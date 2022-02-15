رياضة

رسميًا.. علي مبخوت "الهداف التاريخي" لمسابقة الدوري الإماراتي بـ176 هدفًا
تاريخ النشر: 15 فبراير 2022 15:16 GMT
تاريخ التحديث: 15 فبراير 2022 16:35 GMT

رسميًا.. علي مبخوت "الهداف التاريخي" لمسابقة الدوري الإماراتي بـ176 هدفًا

بلغ علي مبخوت الهدف "رقم 176" ليتخطى رقم الأسطورة فهد خميس صاحب الـ"175 هدفا".

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

انفرد علي مبخوت نجم نادي الجزيرة بلقب ”الهداف التاريخي“ لمسابقة الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعد أن سجل 176 هدفا خلال مشواره في البطولة.

وأحرز علي مبخوت الهدف الثاني للجزيرة في مرمى الظفرة، خلال مباراة الفريقين، في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل مبخوت هدفه الأول في المسابقة في ملعب الظفرة أيضا عام 2009.

وبلغ علي مبخوت الهدف ”رقم 176″ بهدفه في مرمى الظفرة، في بطولة الدوري الإماراتي، ليتخطى رقم الأسطورة فهد خميس صاحب الـ“175 هدفا“.

وعلى الصعيد المحلي، هو أكثر لاعب سجل في موسم واحد بالدوري، بعد تسجيله 33 هدفا في موسم 2016، عندما حصد الجزيرة لقب دوري الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه، كما أنه الهداف التاريخي للجزيرة على مر العصور.

وحصل على لقب الهداف لثاني مرة الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً، ليصبح الإماراتي الوحيد الذي حصد لقب هداف دوري المحترفين في عصر الاحتراف مرتين، كما ساهم مع فريقه بالتتويج بالدوري الإماراتي 3 مرات، مواسم 2011، و2017، و2021.

وبالنظر لتوزيع أهداف علي مبخوت، نجد أنه عاشق زيارة الشباك من داخل منطقة الجزاء، حيث سجل 161 هدفاً، مقابل 15 هدفاً من خارجها، وشهد الشوط الثاني تألقا كبيرا لمبخوت من الحصيلة التهديفية بتسجيل 100 هدف مقابل 76 في الشوط الأول، كما سجل خارج ملعب فريقه 88 هدفاً، مقابل 88 هدفاً على ميدانه.

وعلى مدار 22 عامًا، ظل الرقم القياسي مسجلًا باسم الأسطورة فهد خميس، بتسجيله 175 هدفًا، خلال مشواره في الملاعب الذي امتد لـ17 عامًا، ليغلق مبخوت هذا الرقم يوم 15 فبراير 2022.

ويأتي خلف فهد خميس حاليًا سبستيان تيغالي نجم النصر، الذي يملك 171 هدفًا، في حين يأتي في المركز الرابع عدنان الطلياني (133 هدفًا) ثم محمد عمر (132 هدفًا)، و، ولاعب الوصل الحالي فابيو ليما (129 هدفًا)، وعبدالعزيز محمد (127 هدفًا).

وفاز الجزيرة 3-صفر على مضيفه الظفرة في مباراة مؤجلة ليصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

تقدم الجزيرة بهدف عكسي بضربة رأس من ليوناردو مدافع الظفرة في الدقيقة 27 قبل نجاح مبخوت في مضاعفة النتيجة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأكمل البديل عمر تراوري ثلاثية الجزيرة بضربة رأس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقاد علي مبخوت فريقه للفوز واحتلال المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 14 مباراة.

وللجزيرة مباراة مؤجلة أمام اتحاد كلباء نظرا لانشغاله بخوض كأس العالم للأندية في وقت سابق الشهر الحالي.

وتجمد رصيد الظفرة عند عشر نقاط من 15 مباراة في المركز 12، متقدما بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play