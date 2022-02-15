رسميًا.. علي مبخوت "الهداف التاريخي" لمسابقة الدوري الإماراتي بـ176 هدفًا

انفرد علي مبخوت نجم نادي الجزيرة بلقب ”الهداف التاريخي“ لمسابقة الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعد أن سجل 176 هدفا خلال مشواره في البطولة.

وأحرز علي مبخوت الهدف الثاني للجزيرة في مرمى الظفرة، خلال مباراة الفريقين، في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين.

مبخوت "الهداف التاريخي" لمسابقة الدوري الإماراتي بـ 176 هدفا..#علي_مبخوت يبلغ الهدف "رقم 176" في بطولة الدوري ويتخطى رقم الأسطورة #فهد_خميس "175 هدفا"#الظفرة_الجزيرة..#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/LQL3vfN5an — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 15, 2022

وسجل مبخوت هدفه الأول في المسابقة في ملعب الظفرة أيضا عام 2009.

وبلغ علي مبخوت الهدف ”رقم 176″ بهدفه في مرمى الظفرة، في بطولة الدوري الإماراتي، ليتخطى رقم الأسطورة فهد خميس صاحب الـ“175 هدفا“.

وعلى الصعيد المحلي، هو أكثر لاعب سجل في موسم واحد بالدوري، بعد تسجيله 33 هدفا في موسم 2016، عندما حصد الجزيرة لقب دوري الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه، كما أنه الهداف التاريخي للجزيرة على مر العصور.

وحصل على لقب الهداف لثاني مرة الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً، ليصبح الإماراتي الوحيد الذي حصد لقب هداف دوري المحترفين في عصر الاحتراف مرتين، كما ساهم مع فريقه بالتتويج بالدوري الإماراتي 3 مرات، مواسم 2011، و2017، و2021.

وبالنظر لتوزيع أهداف علي مبخوت، نجد أنه عاشق زيارة الشباك من داخل منطقة الجزاء، حيث سجل 161 هدفاً، مقابل 15 هدفاً من خارجها، وشهد الشوط الثاني تألقا كبيرا لمبخوت من الحصيلة التهديفية بتسجيل 100 هدف مقابل 76 في الشوط الأول، كما سجل خارج ملعب فريقه 88 هدفاً، مقابل 88 هدفاً على ميدانه.

📊هكذا سجل علي مبخوت أهدافه الـ 176 ⚽️👌#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/EXR1nkW9KG — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) February 15, 2022

وعلى مدار 22 عامًا، ظل الرقم القياسي مسجلًا باسم الأسطورة فهد خميس، بتسجيله 175 هدفًا، خلال مشواره في الملاعب الذي امتد لـ17 عامًا، ليغلق مبخوت هذا الرقم يوم 15 فبراير 2022.

ويأتي خلف فهد خميس حاليًا سبستيان تيغالي نجم النصر، الذي يملك 171 هدفًا، في حين يأتي في المركز الرابع عدنان الطلياني (133 هدفًا) ثم محمد عمر (132 هدفًا)، و، ولاعب الوصل الحالي فابيو ليما (129 هدفًا)، وعبدالعزيز محمد (127 هدفًا).

علي مبخوت الهداف التاريخي 👏👏 عاد إلى نفس الملعب الذي سجل فيه هدفه الأول في دوري المحترفين في عام 2009 ليسجل هذه المرة الهدف رقم 176..

سيناريو خيالي و كأنك في فيلم كُتب نصه و ترجم كما هو على أرض الواقع#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/ivgQmbzbSF — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) February 15, 2022

وفاز الجزيرة 3-صفر على مضيفه الظفرة في مباراة مؤجلة ليصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

تقدم الجزيرة بهدف عكسي بضربة رأس من ليوناردو مدافع الظفرة في الدقيقة 27 قبل نجاح مبخوت في مضاعفة النتيجة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأكمل البديل عمر تراوري ثلاثية الجزيرة بضربة رأس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

في مباراة دخل فيها #مبخوت التاريخ وأصبح "الهداف التاريخي" لمسابقة الدوري..#الجزيرة يفوز على #الظفرة بـ 3 أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 من #دوري_أدنوك_للمحترفين#الظفرة_الجزيرة..#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/4kZPRfuSLS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 15, 2022

وقاد علي مبخوت فريقه للفوز واحتلال المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 14 مباراة.

وللجزيرة مباراة مؤجلة أمام اتحاد كلباء نظرا لانشغاله بخوض كأس العالم للأندية في وقت سابق الشهر الحالي.

وتجمد رصيد الظفرة عند عشر نقاط من 15 مباراة في المركز 12، متقدما بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.