كأس رئيس الدولة: تعادل الشارقة والوصل في ذهاب نصف النهائي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الوصل وضيفه الشارقة في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، اليوم الإثنين.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة على التعادل السلبي؛ ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب التي من المقرر أن تقام يوم 22 فبراير الحالي.

وفي آخر 10 مباريات بين الشارقة والوصل في مختلف المسابقات، فاز الشارقة 5 مرات، في حين حقق الوصل فوزين، وتعادلا في ثلاث مواجهات.

ومن المقرر أن يلعب الشارقة والوصل، يوم الجمعة 18 فبراير في الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، قبل مواجهة إياب نصف النهائي يوم 22 فبراير.

وفي نصف النهائي الثاني يستضيف الوحدة منافسه بني ياس، على أن تقام مباراة الإياب أيضا يوم 22 فبراير.

وشباب الأهلي دبي نال لقب كأس رئيس الدولة في آخر نسختين، وهو أكثر ناد تتويجا بالمسابقة برصيد 10 مرات، مقابل 8 للشارقة، و7 للعين، و4 للنصر، و3 للجزيرة، ولقبين لكل من الوحدة والوصل، مقابل لقب لكل من بني ياس وعجمان.