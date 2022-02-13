تطورات الحالة الصحية للنجم فهد خميس

كشف بدر حارب اللاعب والإداري الأسبق لفريق الوصل، تطورات الحالة الصحية لفهد خميس أسطورة الكرة الإماراتية.

وقال بدر حارب في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”تواصلت مع الكابتن فهد خميس، هو بخير، وأموره طيبة، ويخرج قريبًا إن شاء الله“.

بدر حارب: الكابتن فهد خميس بخير وبيطلع من المستشفى قريب الفهد بخير ولله الحمد الحمد على سلامتك 🙏🏻🌹 pic.twitter.com/HzGiA1Tx5a — Sport 4 All (@Sport__4All) February 13, 2022

وتعرض فهد خميس أسطورة لوعكة صحية أُدخل على إثرها المستشفى في دبي.

وشارك فهد خميس مع منتخب الإمارات في 4 نسخ من كأس الخليج، من 1982 إلى 1990، ولم يحالفه التوفيق في التتويج باللقب، كما شارك مع الأبيض في نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا، ونال مع الوصل لقب الدوري المحلي 6 مرات.

وتفاعل الشارع الرياضي مع نبأ دخول فهد خميس المستشفى، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإماراتية والخليجية، وأحد الهدافين التاريخيين للدوري المحلي برصيد 175 هدفًا.

وكان فهد خميس الهداف التاريخي للدوري المحلي برصيد 175 هدفًا، وقد ظل الرقم صامدًا لمدة 17 عامًا، قبل أن يعادله علي مبخوت في نوفمبر الماضي.

وكتب المعلق علي سعيد الكعبي: ”دعواتكم بالشفاء للنجم الإماراتي الكبير السابق فهد خميس، اللهم رب الناس أذهب البأس، واشفه أنت وحدك الشافي المعافي“.

في حين كتب عامر عبدالله المري: ”ألف سلامة لأحد أبرز من أنجبتهم كرة الإمارات، الكابتن القدير فهد خميس، ومع تمنياتي له بدوام الصحة والعافية، وأمامك العافية يا أبا فيصل، وطهور، وجمع الله لك بين الأجر والعافية“.