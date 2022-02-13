من هو رودولفو أروابارينا مدرب منتخب الإمارات الجديد؟

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعيين الأرجنتيني رودولفو أروابارينا -46 عامًا- مدربًا لمنتخبه الأول حتى 2023 بديلًا للهولندي بيرت فان مارفيك المقال من منصبه.

وقال حميد الطاير رئيس لجنة المنتخبات في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: ”أروابارينا كان المدرب الأنسب للمنتخب بعدما أشرف على ناديين في الإمارات، هما شباب الأهلي، والوصل، وحقق نجاحات معهما“.

وأكد أن إقالة مارفيك التي تم الإعلان عنها، السبت، أتت ”لعدم نجاحه مع المنتخب، والمركز الثالث الذي نحتله حاليًا في تصفيات المونديال كنا سنحققه مع أي مدرب آخر“.

من هو رودولفو أروابارينا؟

رودلفو أروابارينا من مواليد 20، يوليو لعام 1975 في مدينة ”بيونس آيرس“ الأرجنتينية، لاعب أرجنتيني سابق كان يلعب في مركز الظهير الأيسر، في نادي لبوكا جونيورز الأرجنتيني.

ولعب أروابارينا في نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني خلال الفترة من ”1993-2000″، ثم فياريال الإسباني ”2000-2007“.

ويملك المدرب الأرجنتيني خبرة كبيرة في الدوري الإماراتي بعدما سبق له قيادة الوصل ”2016-2018″، وشباب الأهلي ”2018-2020“.

كما قاد أيضًا في المنطقة العربية الريان القطري، العام 2018، وبيراميدز المصري من 2020 حتى 29 يونيو 2021.

وبدأ ”أروابارينا“ مشواره التدريبي بعد اعتزال كرة القدم مباشرة، العام 2011، مع فريق تيجري الأرجنتيني، واستمر معه عامين، وانتقل بعدها لتدريب ناسيونال مونتيفيديو الأوروغواياني، ثم تولي تدريب بوكا جونيورز لمدة عامين حتى 2016.

وتوج أروابارينا بلقب بطولة الدوري، وكأس الأرجنتين مع بوكا جونيورز، كما قاد الريان للفوز بكأس السوبر القطري (كأس الشيخ جاسم)، وحصل مع شباب الأهلي دبي كأس رئيس دولة الإمارات، وكأس الخليج العربي.

رسميًا: رودولفو أروابارينا مدربًا للمنتخب الإماراتي حتى نهاية كأس آسيا 2023 https://t.co/92JCQrwnm5 pic.twitter.com/kHbLYnrNZX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 13, 2022

وستكون المهمة الأولى لأروابارينا الذي يخوض تجربة قيادة المنتخبات للمرة الأولى أمام العراق في 24 مارس المقبل، ثم كوريا الجنوبية في 29 منه في الجولتين الأخيرتين من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022,

وتتنافس الإمارات مع لبنان والعراق على المركز الثالث لخوض ملحق آسيوي مع ثالث المجموعة الثانية من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي بعد ذلك.

وتحتل الإمارات حاليًا المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن لبنان، و4 عن العراق، وتبدو الأقرب لحسم المركز المؤهل لخوض ملحق آسيوي مع ثاني المجموعة الثانية، ثم عالمي مع خامس تصفيات أمريكا الجنوبية.

وأكد أروابارينا أن فرصة الإمارات ما زالت قائمة في التصفيات، وكل شيء ممكن، ولا يوجد مستحيل في كرة القدم، وأنه يملك تصورًا كاملًا لما يجب عمله حتى يكون المنتخب في المكان الذي يستحقه.