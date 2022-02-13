رسميا.. رودولفو أروابارينا مدربا للمنتخب الإماراتي حتى نهاية كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الإماراتي، تعاقده رسميا مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، وتعيينه مدبرا لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أعلن اتحاد الكرة الإماراتي، أن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا سيكون مديرا فنيا لمنتخب الإمارات حتى نهاية كأس آسيا 2023، ليخلف الهولندي فان مارفيك الذي تمت إقالته من تدريب الأبيض مؤخرا.

وتعهد رودولفو أروابارينا المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي لكرة القدم، ببذل كل ما بوسعه للوصول بالكرة الإماراتية إلى مركز يليق بها، وذلك عقب تعيينه اليوم الأحد، بعد يوم واحد من إقالة بيرت فان مارفيك.

وقال حميد الطاير رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بالاتحاد الإماراتي خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الأرجنتيني، إن التعاقد مع أروابارينا يستمر حتى كأس آسيا العام المقبل.

وقرر الاتحاد الإماراتي أمس السبت، إقالة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد.

وقال أروابارينا (46 عاما) مدرب الوصل وشباب الأهلي السابق ”الأهداف لا تتحقق إلا بالعمل الجاد.. سنفعل كل ما بوسعنا لتصل الكرة الإماراتية إلى مركز يليق بها.

”عملت في الإمارات وأعرف اللاعبين جيدا وكونت فكرة عن الفريق من خلال متابعة مباريات المنتخب.. يجب أن نبث الحماس في نفوس اللاعبين ونحفزهم ليضعوا بصمتهم في تاريخ كرة القدم الإماراتية“.

وأضاف الطاير ”اللجنة السابقة أوصت بإقالة فان مارفيك، ولكن التوقيت لم يكن مناسبا، ولم تكن الخيارات متاحة.. متأكدون أن هذا هو الوقت الأنسب لاستبدال المدرب، خاصة أن فان مارفيك لم يكن على قدر الطموح.

”يمر المنتخب بمرحلة تغيير مع وجود لاعبين شبان وآخرين يشاركون في تصفيات كأس العالم لآخر مرة في مسيرتهم، وهدفنا الاستمرار في الاعتماد على الشباب“.

وتابع ”الكل يعرف أننا نمر بوضع حرج في التصفيات، وقد حرصنا على التحلي بالدقة في قراراتنا بعد دراسة كافية. رفعنا توصية بإقالة فان مارفيك ونشكره على فترته معنا، ورأينا أن أروابارينا هو الأنسب للمرحلة“.

وتحتل الإمارات المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات بتسع نقاط متقدمة بثلاث نقاط على لبنان، وأربع عن العراق بعد تأهل إيران وكوريا الجنوبية بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وفي آخر مباراتين في التصفيات سيلتقي منتخب الإمارات مع نظيره العراقي في البصرة قبل أن يستضيف كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة نهاية الشهر المقبل.

وتتنافس الإمارات مع لبنان والعراق على المركز الثالث لخوض ملحق آسيوي مع ثالث المجموعة الثانية من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي بعد ذلك.