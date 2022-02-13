أبوظبي الرياضية: أروابارينا يقترب من قيادة منتخب الإمارات (فيديو)

كشفت قناة ”أبوظبي الرياضية“، أن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، اقترب بنسبة كبيرة من قيادة منتخب الإمارات في الفترة المقبلة، بعد إقالة الهولندي فان مارافيك.

وقالت القناة في تقرير لها، يوم الأحد ”الخبر المؤكد أن أروابارينا هو من سيكون مدرب المنتخب الإماراتي الجديد، وسيتم الإعلان رسميا عن توليه المهمة والتوقيع رسميا عصر اليوم“.

اتحاد كرة القدم يتم اتفاقه مع المدرب أروابارينا لتدريب منتخبنا الوطني والمؤتمر الصحفي اليوم#Fan_Zone pic.twitter.com/8tFECix0iu — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 13, 2022

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قرر، يوم السبت، إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك وجهازه المساعد.

وقال الاتحاد في بيان إن ”هذا القرار يأتي بناء على توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية خلال اجتماعها الأخير برئاسة حميد الطاير عضو المجلس ورئيس اللجنة. سيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة“.

وتعتبر إقالة مارفيك من تدريب منتخب الإمارات، هي الثانية، حيث سبق وأقيل من منصبه مطلع ديسمبر 2019، بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كأس الخليج ”خليجي 24″، وعدم تحقيق المنتخب نتائج إيجابية في تصفيات كأس العالم، باحتلاله المركز الرابع بالمجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، وخسارة في 4 مباريات؛ ما عكس سوء إدارته للمنتخب.

مشوار أروابارينا

يذكر أن أروابارينا بدأ مشواره بالملاعب، كمدافع في صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني، ولعب لعدة أندية، منها: فياريال الإسباني، وأيك أثينا اليوناني، وتيغري الأرجنتيني، وأونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي، كما مثّل منتخب الأرجنتين في الفترة من 1994 وحتى 2006، ولعب 6 مباريات دولية، واعتزل في 2011، واتجه إلى التدريب في البداية مع فريق تيجري الأرجنتيني، ثم ناسيونال في أوروغواي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

وفي موسم 2016- 2017، بدأ تجربته في منطقة الخليج، بتدريب فريق الوصل، ثم الريان القطري، وأخيرًا شباب الأهلي، وتوج مع بوكا جونيورز بالدوري المحلي ”مرة واحدة“، وكأس الأرجنتين ”مرة واحدة“، ومع الريان القطري بكأس الشيخ جاسم ”مرة واحدة“، ومع شباب الأهلي دبي بكأس رئيس الإمارات والدوري.

وفي آخر مباراتين له في تصفيات كأس العالم 2022 سيلتقي منتخب الإمارات مع نظيره العراقي في البصرة قبل أن يستضيف كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة الشهر المقبل.

ويحتل الفريق المركز الثالث في المجموعة الآسيوية الأولى بعد منتخبي إيران وكوريا الجنوبية اللذين ضمنا التأهل للنهائيات التي ستقام في قطر هذا العام.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية في التصفيات الآسيوية مباشرة إلى النهائيات في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي بعد ذلك.