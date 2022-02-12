رسميا.. إقالة فان مارفيك من تدريب منتخب الإمارات

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد.

وكتب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد“.

اتحاد الكرة يُقيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني .. pic.twitter.com/jGZn10PpEj — UAEFA (@uaefa_ae) February 12, 2022

وأضاف: ”ويأتي القرار بناء على توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية خلال اجتماعها الأخير، الذي عُقد برئاسة حميد أحمد الطاير، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء“.

وتابع: ”سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد، الذي سيتولى الإشراف على المنتخب خلال الأيام المقبلة“.

وتولى مارفيك البالغ من العمر 69 عاما تدريب الإمارات في مارس 2019 حتى ديسمبر من العام ذاته، وتولى تدريب منتخب الإمارات للمرة الثانية في فبراير 2020.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في المجموعة الأولى في الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

سيناريوهات تأهل منتخبات الإمارات ولبنان والعراق للملحق المؤهل لكأس العالم https://t.co/4I7kji9b06 pic.twitter.com/j9csKQtTzf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 1, 2022

وحصد منتخب الإمارات 9 نقاط فقط من 8 مباريات، حيث حقق الفوز مرتين وتعادل ثلاث مرات وخسر ثلاث مرات.

وفي آخر جولتين يلعب منتخب الإمارات مع العراق وكوريا الجنوبية في مارس المقبل.

وضمن منتخبا إيران وكوريا الجنوبية التأهل عن المجموعة الأولى إلى نهائيات كأس العالم في حين يسعى المنتخب الإماراتي للحفاظ على المركز الثالث ولعب الملحق المؤهل إلى المونديال.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

ترتيب مجموعة الإمارات ولبنان والعراق في تصفيات كأس العالم https://t.co/T4FbkYPLDl pic.twitter.com/fFLMjdLAXD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 1, 2022

وشارك منتخب الإمارات في كأس العرب حيث تأهل إلى ربع النهائي قبل أن يخسر 0/5 أمام قطر.

وسبق أن قاد مارفيك منتخب بلاده هولندا إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2010، في جنوب أفريقيا، كما تولى تدريب المنتخب السعودي، وأسهم في تأهله إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

ويحتاج منتخب الإمارات إلى حصد 4 نقاط من مبارياته المقبلة لضمان الملحق دون النظر في نتائج باقي المنتخبات، ولو حقق 3 نقاط سيضمن الملحق بشرط عدم تفوّق منتخب لبنان بفارق الأهداف مع نهاية التصفيات.

وتقام الجولة التاسعة من المجموعة الأولى يوم 24 مارس، حيث يلتقي العراق مع الإمارات، ولبنان مع سوريا، وكوريا الجنوبية مع إيران.

ويتبقى مقعد واحد في هذه المجموعة الأولى ليُحسَم، وهي بطاقة المُلحق، وستكون عربية بنسبة 100%، إذ تتنافس عليها منتخبات الإمارات (9 نقاط)، لبنان (6 نقاط)، العراق (5 نقاط).