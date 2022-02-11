رسميًا: فتح الطاقة الاستيعابية بنسبة 100% لملاعب مباراتي الهلال والأهلي.. وتشيلسي وبالميراس

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية ”أبوظبي 2022″، فتح الطاقة الاستيعابية لاستقبال الجماهير بنسبة 100%.

وسيتم فتح الطاقة الاستيعابية كاملة في إستادي محمد بن زايد، وآل نهيان، خلال مباراة تحديد المركز الثالث التي تجمع الهلال السعودي، والأهلي المصري، وكذلك المباراة النهائية بين تشيلسي الإنجليزي، وبالميراس البرازيلي.

وقالت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الجمعة: ”تلك الخطوة تأتي عقب النجاح الكبير للبطولة تنظيمياً وجماهيرياً، حيث لم تشهد مباريات البطولة حتى الآن أي شكاوى من أي نوع، كما نال الجانب التنظيمي الخاص بدخول وخروج الجماهير، إشادة على كافة المستويات، وتحديداً من جانب مسؤولي الاتحاد الدولي“.

فتح الطاقة الاستيعابية للجماهير بنسبة 100% في اليوم الختامي للمونديال#مونديال_الأندية #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/toJCuvkGv8 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 11, 2022

وناشدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الجميعَ بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث يجب على الجماهير تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، إضافة إلى نتيجة فحص PCR سلبية، صالحة لمدة 96 ساعة.

وفي حال عدم القدرة على تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، ينبغي إظهار شهادة لقاح فيروس كورونا، إضافة إلى نتيجة فحص PCR صالحة لمدة 96 ساعة.

ويتوجب على من هم دون 12 عاما، تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، إضافة إلى نتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة 48 ساعة، وفي حال عدم القدرة على تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، ينبغي إظهار نتيجة فحص PCR صالحة لمدة 48 ساعة على الأقل.