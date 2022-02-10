ترتيب دوري أدنوك: الشارقة يهزم الظفرة ويرتقي للمركز الثاني (فيديو)

ارتقى نادي الشارقة إلى المركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه 1/0 على مضيفه الظفرة، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الـ15 من المسابقة.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة عثمان كامارا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30، فشل عبدالله سلطان حارس الظفرة في صدها.

وأسهم عثمان كامارا في 11 هدفا للشارقة في مختلف المسابقات الموسم الحالي، حيث سجل 10 أهداف وصنع هدفا، وهذا هو الهدف الأول له من خارج منطقة الجزاء بدوري أدنوك للمحترفين.

وحقق الشارقة الفوز التاسع، مقابل التعادل مرتين، وخسر 4 مرات، في 15 مباراة، ليرفع الفريق رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، (مؤقتا)، متأخرا بـ4 نقاط عن العين المتصدر، والذي لعب مباراة أقل.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد الظفرة عند 10 نقاط فقط من 14 مباراة، وقد تكبد الفريق الخسارة الثامنة، في حين تعادل 4 مرات، وحقق الفوز مرتين فقط في 14 مباراة.

وأخيراً الشباك تهتز..

أراوخو يسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 71 بعد تمريرة رأسية جميلة من أوليفيرا ليتقدم #الوصل 1-0#خورفكان_الوصل#دوري_أدنوك_للمحترفين#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/utE6tfLxVt — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 10, 2022

الوصل يهزم خورفكان

وفي مباراة ثانية حقق الوصل فوزا مهما بنتيجة 1/0 على مضيفه خورفكان.

وسجل المهاجم الأوروغواياني مايكل أرواخو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 71، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة عرضية من جيلبيرتو أوليفيرا.

ورفع الفوز رصيد الوصل إلى 21 نقطة من 15 مباراة في المركز السادس (مؤقتا)، في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وقد حقق الفريق الفوز الخامس، مقابل الخسارة 4 مرات والتعادل 6 مرات.

أما خورفكان فقد خسر للمرة الثامنة من 15 مباراة، وحقق الفوز 4 مرات مقابل 3 تعادلات، وجمدت الخسارة رصيده عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي وقت لاحق، ولحساب الجولة الـ15 يلعب الوحدة مع بني ياس. وتستكمل مباريات الجولة الـ15 غدا الجمعة، حيث يلعب الإمارات مع العين، والعروبة مع النصر، وعجمان مع شباب الأهلي دبي.

ويوم الثلاثاء، يلعب الجزيرة مع الظفرة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14، بسبب مشاركة الجزيرة في كأس العالم للأندية، حيث احتل المركز السادس.