ما حقيقة تورط طارق قنديل في أزمة تذاكر مباراة الأهلي ضد مونتيري؟

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، عن أسباب ضعف الحضور الجماهيري لفريقه في مباراة بالميراس البرازيلي التي أقيمت أمس الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.

وقال شلبي لـ“إرم نيوز“ إن النادي الأهلي ليس مسؤولاً عن حجز تذاكر حضور مباريات الفريق في كأس العالم للأندية موضحاً أن الحضور الجماهيري الضئيل يرجع في الأساس لعدم إقبال المشجعين على الحجز الإلكتروني في وقت مبكر.

وأضاف:“ هذا أمر منطقي لأن بالميراس مباراته محددة منذ فترة وهناك رحلات جماهيرية جاهزة بناء على هذا الحجز الإلكتروني“.

وأشار إلى أن هناك اتصالات تمت مع اللجنة المنظمة للبطولة بشأن الترتيبات الخاصة بالحجز الإلكتروني لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وأكد أنه تم بيع 5 آلاف تذكرة لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ثم إغلاق نظام الحجز الإلكتروني لحين نهاية مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي والتي ستحدد هوية منافس الأهلي وسيتم فتح النظام الإلكتروني مجدداً أمام الجماهير.

وعلى صعيد متصل، هاجمت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عضو مجلس إدارة الأهلي طارق قنديل بعد انتشار صورة متداولة له أثناء تواجده في النادي المصري بالإمارات وتم اتهامه بالاستحواذ على تذاكر وبيعها لبعض الجماهير في لقاء الأهلي وبالميراس.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“ إن هذا الكلام غير صحيح بالمرة مؤكداً أن طارق قنديل تواجد في النادي المصري بالإمارات للترويج لعضوية النادي الأهلي في فرعي التجمع الخامس والشيخ زايد ولم يوزع أي تذاكر كما أن البعثة في الأساس لا تملك آلية حجز التذاكر أو استلامها.

ويلعب الأهلي ضد الخاسر من لقاء الهلال وتشيلسي يوم السبت المقبل لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعاً مع لاعبيه من أجل تحفيزهم لتحقيق الميدالية البرونزية للموسم الثاني على التوالي ومصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام بالميراس بنتيجة 0-2 في نصف النهائي.