رياضة

مونتيري يهزم الجزيرة الإماراتي ويخطف المركز الخامس بكأس العالم للأندية
تاريخ النشر: 09 فبراير 2022 15:42 GMT
تاريخ التحديث: 09 فبراير 2022 16:50 GMT

مونتيري يهزم الجزيرة الإماراتي ويخطف المركز الخامس بكأس العالم للأندية

احتل مونتيري المركز الخامس بعدما حل ثالثا في 2012 و2019

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اهتزت شباك الجزيرة الإماراتي ثلاث مرات في الشوط الأول ليخسر 3-1 أمام مونتيري المكسيكي في أبوظبي اليوم الأربعاء في مباراة المركز الخامس بكأس العالم للأندية لكرة القدم.

افتتح مونتيري التسجيل بعد أربع دقائق عندما وضع زايد سلطان لاعب الجزيرة الكرة بالخطأ في مرماه وضاعف روجيليو فونيس موري النتيجة في الدقيقة 11.

وعزز سيزار مونتيس تفوق الفريق المكسيكي في الدقيقة 25 لينهي اللقاء عمليا لصالح بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

وقلص برونو الفارق لصالح الجزيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

واحتل مونتيري المركز الخامس بعدما حل ثالثا في 2012 و2019، بينما جاء الجزيرة في المركز السادس عقب احتلاله المركز الرابع في مشاركته السابقة في 2017.

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