التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزيرة ضد مونتيري في كأس العالم للأندية

يخوض فريق الجزيرة الإماراتي مواجهة قوية، اليوم الأربعاء، ضد مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف الإمارات مونديال الأندية في الفترة من 3 إلى 12 فبراير الجاري، وتأهل إلى نهائي البطولة بالميراس البرازيلي الذي يلعب ضد الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة ضد مونتيري في كأس العالم للأندية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة والنصف، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت الإمارات على ملعب ”آل نهيان“ بالعاصمة أبوظبي، ويدير اللقاء الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية إكسترا بصوت المعلق محمد الشامسي، وقناة SSC7 بصوت المعلق عبد الله الغامدي.

مشوار الفريقين

فاز الجزيرة على بيراي التاهيتي في الدور الأول بنتيجة 4-1، وصعد إلى الدور الثاني وخسر أمام الهلال السعودي بنتيجة 1-6.

وخسر مونتيري أمام الأهلي المصري بنتيجة 0-1 في لقاء الدور الثاني بالمونديال.

ولم يسبق أن تقابل مونتيري ضد الجزيرة في أي مناسبة من قبل.

وسبق أن تقابل المكسيكي خافيير أجيري مدرب مونتيري، ضد الجزيرة 4 مرات حين كان أجيري مدرباً للوحدة الإماراتي وفاز في مبارة وتعادل في أخرى وتلقى هزيمتين.

أسلحة الجزيرة

يبحث الجزيرة عن فوز معنوي في ختام مشواره في مونديال الأندية وحسم المركز الخامس.

وقال الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الجزيرة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:“ تلقينا هزيمة مريرة وساحقة أمام الهلال وهو أمر محبط بالنسبة لنا نسعى لتجاوزه بالفوز على مونتيري“.

وأضاف: ”مونتيري منافس قوي وخسارته أمام الأهلي لا تقلل منه لأنه كان الأكثر سيطرة وصناعة للفرص ولكنه عانى من عدم تسجيل الأهداف“.

ومن المرجح أن يلعب الجزيرة بتشكيلة تضم حارس المرمى علي خصيف وأمامه ثلاثي خط الدفاع ميلوس كوسانوفيتش ومحمد العطاس وخليفة الحمادي.

ويقود خط الوسط ثيولاني سيريرو وبجواره عبد الله رمضان ويميناً محمد ربيع ويساراً عبد الله إدريس وفي الهجوم فيكتور سا وعبد الله ديابي وعلي مبخوت.

أوراق مونتيري

يبحث مونتيري عن تحقيق الفوز أيضاً وحسم المركز الخامس في كأس العالم للأندية.

وأكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لفريق مونتيري، في المؤتمر الصحفي أنه يعلم تماماً قدرات الجزيرة منذ أن كان مدرباً للوحدة موضحاً أن الجزيرة فريق كبير وله قدرات متميزة.

وأضاف: ”نعلم أن المباراة صعبة ولكننا نريد العودة إلى المكسيك برأس مرفوعة ونحقق الفوز على حساب الجزيرة“.

ومن المرجح أن يعتمد مونتيري على تشكيلة تضم حارس المرمى استيبان آندرادا وأمامه رباعي خط الدفاع هيكتور مورينو وماتياس كرانيفيتر وستيفان مادينا وسباستيان فيغاس.

ويقود خط الوسط لويس رومو وبجواره آرتورو غونزاليز وسيليسو أورتيز مع ثلاثي الهجوم فونيس موري وماكسيمليانو ميزا وفينسنت يانسن.

وقال شاكر عبدالفتاح، مدرب العين الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة بين الجزيرة ومونتيري تبدو أقل من ناحية الدوافع فالصراع على مركز شرفي ولكنها مهمة للغاية للجزيرة تحديداً.

وأوضح أن خسارة الجزيرة القاسية أمام الهلال ستدفع لاعبيه لمصالحة الجماهير بتحقيق الفوز على مونتيري وتأمين المركز الخامس وتجاوز آثار هذه الهزيمة قبل العودة لاستكمال منافسات الموسم.

وأشار إلى أن مونتيري فريق قوي ومميز ولديه عناصر هجومية وخسارته أمام الأهلي جاءت بعد مباراة قوية وفاصل من المحاولات من جانب الفريق المكسيكي.