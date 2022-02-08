رياضة

قناة أبوظبي الرياضية تعلن نقل مباراة الأهلي ضد بالميراس على يوتيوب
تاريخ النشر: 08 فبراير 2022 14:29 GMT
تاريخ التحديث: 08 فبراير 2022 16:15 GMT

قناة أبوظبي الرياضية تعلن نقل مباراة الأهلي ضد بالميراس على يوتيوب

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية، صاحبة حقوق نقل كأس العالم للأندية في الإمارات ومصر، نقل مباراة الأهلي ضد بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية عبر قناتها على

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية، صاحبة حقوق نقل كأس العالم للأندية في الإمارات ومصر، نقل مباراة الأهلي ضد بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية عبر قناتها على يوتيوب.

وبخلاف الطريقة التي أعلنتها القناة من قبل والتي تضمن المشاهدة من خلال تطبيق القناة على الإنترنت، أضافت أبوظبي الرياضية طريقة جديدة للمشاهدة من خلال قناتها على يوتيوب.

ويصطدم الأهلي مع بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر، فيما يخوض الهلال مواجهة نصف النهائي الأخرى ضد تشيلسي الإنجليزي، غدا الأربعاء.

إلى ذلك، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وضم تشكيل الفريق كلا من:
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر.

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