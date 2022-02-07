دبي الرياضية: النصر يقيل رامون دياز

أفادت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الإثنين، أن نادي النصر أقال مدربه الارجنتيني رامون دياز، بعد الخسارة أمس الأحد أمام عجمان في دوري أدنوك للمحترفين.

ووفقا لقناة ”دبي الرياضية“ فإن النصر أقال مدربه رامون دياز بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال بينها تلقي 7 خسائر في آخر 13 مباراة، في حين لم يصدر بيان رسمي من النادي عبر حسابه في موقع ”تويتر“.

نادي #النصر يقيل مدرب الفريق الأول لكرة القدم #رامون_دياز بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال من بينها تلقي 7 هزائم في آخر 13 مباراة pic.twitter.com/sbhoDZatf3 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) February 7, 2022

ويحتل النصر المركز السابع في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين وحصد 18 نقطة من 14 مباراة، ويعود آخر فوز للنصر في مختلف المسابقات إلى 2 نوفمبر الماضي، عندما تغلب 2/1 على النصر في الدوري المحلي.

ومنذ ذلك الحين خسر النصر أمام العين (مرتين)، والوحدة وعجمان (مرتين)، كما تعادل مع شباب الأهلي دبي والوحدة والظفرة واتحاد كلباء، وجميع هذه المسابقات في دوري أدنوك للمحترفين وكأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وتولى رامون دياز، البالغ من العمر 62 عاما، تدريب النصر في فبراير 2021، بعقد لمدة موسم ونصف، خلفا للكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش.

ويملك رامون دياز خبرة تدريبية في المنطقة العربية، حيث تولى تدريب الهلال والاتحاد في السعودية، وبيراميدز المصري، علما أنه سبق له تولي تدريب منتخب باراغوي، وأندية ريفر بليت وسان لورينزو وإنديبندينتي في الأرجنتين، وأكسفورد يونايتد الإنجليزي.

ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي دبي يسقط الإمارات ويرتقي للمركز الثالث مع الشارقة (فيديو) https://t.co/rpDwuXAz2E pic.twitter.com/Teh2sRFKgg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022

وعلى مستوى الألقاب حقق رامون دياز لقب الدوري السعودي موسم 2016/2017، وكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2016/2017، وكلاهما مع الهلال، وقاد ريفر بليت للتتويج بلقب كأس ليبرتادوريس موسم 1995/1996.ن

ومن المقرر أن يلعب النصر مع العروبة يوم الجمعة في دوري أدنوك للمحترفين، ثم مع فريقي الجزيرة وخورفكان.

ويتصدر العين جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين وفي رصيده 33 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم العين بـ6 نقاط عن مطارده الوحدة، بينما يملك الشارقة 26 نقطة في المركز الثالث مع شباب الأهلي دبي، ويتقدمان بـ3 نقاط عن الجزيرة.

وشهدت مباريات الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين فوز الوحدة 4/2 على العروبة، والشارقة 1/0 على اتحاد كلباء، والعين 4/1 على خورفكان، وتعادل الوصل سلبيا مع بني ياس، وفوز عجمان 1/0 على النصر.

وتفتتح مباريات الجولة الـ15 يوم الخميس، حيث يلعب الشارقة مع الظفرة، وخورفكان مع الوصل، وبني ياس مع الوحدة، ويوم الجمعة يلعب الإمارات مع العين، والعروبة مع النصر، وعجمان مع شباب الأهلي دبي.