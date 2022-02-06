ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي دبي يسقط الإمارات ويرتقي للمركز الثالث مع الشارقة (فيديو)

ارتقى شباب الأهلي دبي إلى المركز الثالث في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه 2/1 على الإمارات اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة الـ14 من المسابقة.

وسجل فيدريكو كارتابيا وتوماس ألسون هدفي شباب الأهلي دبي، في حين سجل إدرليان ريس هدف الإمارات الوحيد.

ورفع الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 26 نقطة في المركز الثالث مع الشارقة، في المقابل تجمد رصيد الإمارات عند 5 نقاط في المركز الأخير.

وتقدم فيدريكو كارتابيا لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 13 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من زميله غيلهيرمي دا سيلفا غونسالفيس.

وسجل النرويجي توماس ألسون الهدف الثاني لشباب الأهلي دبي، في أول مباراة له مع الفريق، بتسديدة في الدقيقة 47، بعد تمريرة جميلة من حارب عبدالله.

وسجل إدرليان ريس حضوره ووقع الهدف الوحيد للإمارات بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء فشل ماجد ناصر حارس شباب الأهلي دبي في صدها.

ويتصدر العين جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين وفي رصيده 33 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم العين بـ6 نقاط عن مطارده الوحدة، بينما يملك الشارقة 26 نقطة في المركز الثالث مع شباب الأهلي دبي، ويتقدمان بـ3 نقاط عن الجزيرة.

وشهدت مباريات الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين فوز الوحدة 4/2 على العروبة، والشارقة 1/0 على اتحاد كلباء، والعين 4/1 على خورفكان، وتعادل الوصل سلبيا مع بني ياس، وفي وقت لاحق يلعب النصر مع عجمان.

وتفتتح مباريات الجولة الـ15 يوم الخميس حيث يلعب الشارقة مع الظفرة، وخورفكان مع الوصل، وبني ياس مع الوحدة، ويوم الجمعة يلعب الإمارات مع العين، والعروبة مع النصر، وعجمان مع شباب الأهلي دبي.

ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. العين يهزم خورفكان ويبتعد بالصدارة https://t.co/OuM9i8JduE pic.twitter.com/S7XwO8rjWl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 5, 2022

فسخ عقد أحمد خليل

وقبل أيام أعلن شباب الأهلي الإماراتي الانفصال بالتراضي عن أحمد خليل مهاجم منتخب الإمارات بعد مسيرة رائعة.

وكتب شباب الأهلي دبي في حسابه على موقع ”تويتر“ أنه أنهى تعاقده بالتراضي مع خليل ”ابن النادي وأحد نجومه الذين كانت لهم بصمة في إنجازات كرة القدم محليا ودوليا“.

وأضاف النادي أنه يتقدم ”بالشكر والتقدير للاعب على جهده خلال الفترة التي قضاها مع الفريق ومتمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته القادمة“.

وصنع أحمد خليل (30 عاما) شهرته مع الأهلي وقضى أكثر من عشر سنوات قبل الانتقال لفترة قصيرة إلى الجزيرة والعين، ثم العودة في 2018 إلى النادي الذي شهد بدايته.

ونال أحمد خليل جائزة أفضل لاعب آسيوي في 2015.

وشارك أحمد خليل الموسم الحالي في 4 مباريات فقط بواقع 89 دقيقة مع شباب الأهلي دبي، حيث لم يسجل ولم يصنع فيها أي هدف.

كما سبق لأحمد خليل البالغ من العمر 30 عاما أن لعب لناديي الجزيرة والعين.