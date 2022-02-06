التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الجزيرة في كأس العالم للأندية

يستضيف ملعب ”محمد بن زايد“، مساء اليوم الأحد، مواجهة عربية خالصة تجمع بين الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي في ختام الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي المصري فوزاً مهماً على حساب مونتيري المكسيكي، أمس السبت، بنتيجة 1-0 ليتأهل إلى نصف النهائي ويواجه بالميراس البرازيلي.

ويلعب الفائز من لقاء الهلال والجزيرة مع تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي المونديال.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز تفاصيل مواجهة الهلال ضد الجزيرة في كأس العالم للأندية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية إكسترا بصوت المعلق فارس عوض، وقناة SSC7 بصوت المعلق فهد العتيبي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان 4 مرات ولم يعرف الجزيرة طعم الفوز، بينما فاز الهلال في 3 مواجهات.

وبدأت اللقاءات في دوري أبطال آسيا عام 2011 بدور المجموعات وتغلب الهلال بنتيجة 3-1 في السعودية وسجل للهلال أحمد علي وياسر القحطاني ومحمد الشلهوب وأحرز للجزيرة عبد السلام جمعة.

وفاز الهلال بنتيجة 3-2 في الإمارات، وسجل الهلال ياسر القحطاني ”هدفين“ وميريل رادوي في ضربة جزاء وأحرز للجزيرة علي مبخوت وعبد الله قاسم.

وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2016 وتعادلا بنتيجة 1-1 في الإمارات وسجل للهلال إيلتون وأحرز للجزيرة فارس جمعة.

وفاز الهلال في ملعبه بنتيجة 1-0 بهدف سجله إيلتون.

وتأهل الجزيرة لهذه المواجهة بعد فوزه على بيراي التاهيتي بنتيجة 4-1 في الدور الأول.

أسلحة الجزيرة

يرفع الجزيرة شعار التحدي في هذه المواجهة من أجل التأهل إلى نصف النهائي واللعب ضد تشيلسي.

وقال الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني للجزيرة، في المؤتمر الصحفي إن المباراة صعبة لأنها أمام أحد أفضل فرق آسيا موضحاً أن فريقه جاهز تماماً لمواجهة الهلال.

وأشار إلى أنه لا يعلم سبب تراجع نتائج الهلال مؤخراً، مؤكداً أن فريقه سيلعب لتحقيق الفوز وسيعمل على الحفاظ على أسلوبه المعتاد.

ومن المرجح أن يعتمد الجزيرة على تشكيلة تضم حارس المرمى علي خصيف وأمامه رباعي خط الدفاع ميلوس كوسانوفيتش وخليفة مبارك ومحمد ربيع وعبد الله إدريس.

ويقود خط الوسط ثيولاني سيريرو وبجواره عبد الله رمضان ومامادو كوليبالي مع ثلاثي الهجوم عبدولاي ديابي وعلي مبخوت وبرونو أوليفيرا.

أوراق الهلال

يبحث الهلال عن تقديم مستويات مميزة في مونديال الأندية والتأهل إلى نصف النهائي.

وقال البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للهلال، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“ فريقي مطالب بتحقيق أداء مميز وإظهار الوجه الحقيقي كبطل آسيا والجزيرة يملك إمكانيات طيبة ويجب احترامه كمنافس مميز“.

وأشار إلى أن الهلال عليه أن يلعب بكل قوة وتحقيق الفوز على حساب الجزيرة في هذه المواجهة.

ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي وجانج هيون سو ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط محمد كنو وجوستافو كويلار ويميناً ماتيوس بيريرا ويساراً سالم الدوسري مع ثنائي الهجوم موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

وقال عادل عبدالرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة بمثابة ديربي خليجي بين بطلي الدوري في السعودية والإمارات.

وأوضح أن الهلال لا يعيش أفضل لحظاته مع جارديم كما أن رحيل بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال خسارة كبيرة رغم ضم أوديون إيغالو.

وأشار إلى أن الهلال يملك لاعبين أصحاب خبرات بجانب أن لدى الجزيرة لاعبين موهوبين على رأسهم علي مبخوت.