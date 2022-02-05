قناة "أبوظبي الرياضية" توضح لجماهير الأهلي سر عدم نقل مباريات كأس العالم للأندية فضائيا (فيديو)

قدمت قناة أبوظبي الرياضية توضيحا رسميا بشأن عدم تمكنها من نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية عبر قنواتها الرياضية الفضائية، خاصة مباريات الأهلي المصري، ونقلها عبر تطبيقات الهواتف المحمولة.

وواجه جمهور الأهلي المصري أزمة في متابعة مباراة فريقه ضد مونتيري المكسيكي، يوم السبت، في مستهل مشوار البطولة؛ بسبب عدم ثبات جودة التطبيق الخاص بالقناة داخل مصر.

وقال الإعلامي يعقوب السعدي، عبر قناة أبوظبي الرياضية: ”تلقينا ردود فعل من الجماهير المصرية عن مسألة نقل مباراة الأهلي ضد مونتيري، ورأس مال أي قناة هي الجماهير، ونحن نراكم ونشعر بكم وأنتم أمام الشاشة ونعلم ما يرضيكم وما يغضبكم وما يستفزكم وما يستدعي ابتسامتكم، الأمر لدينا ليس مجرد أرقام، الأمر أعمق من هذا بكثير، أن ينتظرنا أحد ويختارنا أحد ويصدقنا أحد، وهذا هو النجاح هذا برهان المعادلة، فما بالكم الأمر لو يخص الجماهير المصرية التي تعلم مكانتها في قلب الإمارات وأبوظبي وقدرها عندنا“.

وأضاف: ”الجماهير غاضبة بسبب عدم إذاعتنا المباريات فضائيا، الحقوق الفضائية لم نحصل عليها وحاولنا من خلال المفاوضات مع الفيفا، لا توجد قناة في المنطقة تملك حقوق نقل البطولة فضائياً، ولا قناة في منطقة الشرق الأوسط، لم يكن لدينا أي خيار ثان، هناك قناة تقدمت بنقل البطولة داخل المملكة فقط، فالبتالي منعت أي قناة أخرى أن تنقل فضائيا، لكي تكون الصورة واضحة“.

توضيح هام من يعقوب السعدي:

الحقوق الفضائية لم نحصل عليها.. لا توجد قناة في المنطقة تملك حقوق نقل البطولة فضائياً

قدمنا عرضاً لنقل البطولة على البث الأرضي في مصر ورُفِض الطلب ولم نجد خياراً إلا التطبيق

نعد المشاهد بأن الوضع سيكون أفضل في المباراة المقبلة#المونديال pic.twitter.com/iTolIb5UX9 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 5, 2022

وتابع: ”قدمنا عرضاً لنقل البطولة على البث الأرضي في مصر ورُفِض الطلب ولم نجد خياراً إلا نقله على التطبيق، كنا لآخر لحظة في صف الجمهور، لا تغضبوا لا تحزنوا، الحقوق في النهاية تمنح في مزاد كبيرة وأرقام خيالية، لم يكن لدينا خيار سوى البث الأرضي أو التطبيق، نعد المشاهد بأن الوضع سيكون أفضل في المباراة المقبلة، يهمنا رضا الجمهور العربي والمصري تحديدا، نتأسف ولكن الموضوع خارج عن إرادتنا، نتمنى أنكم تعذرونا والوضع سيكون أفضل في المباراة المقبلة، ودعونا نفرح مع الأهلي“.

وأحرز محمد هاني هدفا رائعا في بداية الشوط الثاني ليقود الأهلي للفوز 1-صفر على مونتيري المكسيكي، اليوم السبت، وبلوغ قبل نهائي كأس العالم للأندية المقامة في أبوظبي.

وهز هاني الشباك بتسديدة مباشرة مذهلة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53، بعدما تابع الكرة المرتدة من إستيبان أندرادا حارس مونتيري.

وتأهل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس يوم الثلاثاء المقبل، في إعادة لمواجهتهما في نسخة العام الماضي عندما تفوق بطل أفريقيا بركلات الترجيح.

وخاض بطل أفريقيا المباراة بدون خماسي المنتخب المصري الحارس محمد الشناوي وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد شريف، بالإضافة إلى ابتعاد بدر بانون وأكرم توفيق وبيرسي تاو وحسام حسن وعمار حمدي للإصابة.