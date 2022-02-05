ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. العين يهزم خورفكان ويبتعد بالصدارة

حقق فريق العين فوزا ثمينا على حساب نظيره خورفكان، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن مباريات الجولة الـ14 لدوري أدنوك للمحترفين.

وسجل رباعية العين، سفيان رحيمي ولابا كودجو (هدفين)، وكريستيان جوانكا، في الدقائق 19 و41 و59 و66، فيما سجل هدف خورفكان الوحيد، حمدان ناصر مسعود في الدقيقة 50.

بهذه النتيجة، واصل العين صدارته للدوري الإماراتي برصيد 33 نقطة، فيما توقف رصيد خورفكان عند النقطة 15 متراجعا للمركز الـ11.

وافتتح المغربي سفيان رحيمي رباعية العين بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19، وضاعف لابا النتيجة عبر ركلة جزاء في الدقيقة 41.

وقلص حمدان البارود الفارق لخورفكان بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأرسل رحيمي تمريرة عرضية إلى الأرجنتيني كريستيان جوانكا ليعيد الفارق إلى هدفين بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 59.

واختتم لابا أهداف المتصدر بعدها بخمس دقائق بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية ليرفع رصيده إلى 16 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة.

ويملك العين أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 32 هدفا، وثاني أقوى خط دفاع إذ اهتزت شباكه 13 مرة.

وعزز العين صفوفه بالتعاقد مع المدافع عمر سعيد قادما من حتا.

وانتصر العين 3-1 على خورفكان في افتتاح الموسم، في أغسطس الماضي، في بداية قوية لموسمه الرائع.

وتعرض العين لضربتين موجعتين، حين خسر أمام الشارقة 1-2 في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري، قبل أن يتلقى خسارة دراماتيكية من الوصل، ليودع كأس رئيس الإمارات.