أيوب أوديشو يوافق على تدريب منتخب العراق بشرط وحيد

وافق أيوب أوديشو المدرِّب الجديد لفريق الزوراء، على تولي تدريب المنتخب العراقي خلال الفترة المقبلة بصفة مؤقتة.

وقال الإعلامي ماهر حسان إن المدرب ”أوديشو“ لا يمانع بقيادة المنتخب الوطني خلال مواجهتي الإمارات وسوريا فقط، خلال تصفيات كأس العالم، خلفًا للمدرب المقال زيليكو بتروفيتش.

وقاد المدرِّب الجديد لفريق الزوراء أيوب أوديشو، أول وحدة تدريبية مع النوارس، أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الديوانية في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز.

يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر إقالة مدرب منتخب كرة القدم زيليكو بتروفيتش، يوم الأربعاء الماضي.

وأكد اتحاد كرة القدم العراقي أنه سيوكل مهمة قيادة “أسود الرافدين” لمدرب محلي.

وتمت إقالة المدرب زيليكو بتروفيتش، بسبب النتائج المتدنية التي خرج بها في المباريات التي خاضها في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022”.

وسيعلن اتحاد كرة القدم العراقي، يوم الأحد المقبل، عن تسمية مدرب محلي يقود المنتخب في مباراتي الإمارات وسوريا ضمن تصفيات كأس العالم”.

وتعادل منتخب العراق، يوم الثلاثاء الماضي، مع نظيره اللبناني ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب العراق المركز الـ5 وقبل الأخير برصيد 5 نقاط، في ترتيب المجموعة الآسيوية الأولى، فيما حافظ لبنان على مركزه الـ4، بنقاطه الـ6.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.