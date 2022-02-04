مباراة الوحدة والعروبة.. إسماعيل مطر يحرز هدفًا تاريخيًا ويقود العنابي لوصافة ترتيب دوري أدنوك (فيديو)

أحرز إسماعيل مطر قائد نادي الوحدة هدفًا رائعًا، خلال فوز فريقه على العروبة 4 / 2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 14 من دوري أدنوك للمحترفين.

إسماعيل مطر أحرز الهدف الثاني للعنابي من ضربة ركنية نفذها بشكل رائع ومباشر سكنت شباك حارس العروبة غيث حسين، الذي فشل في التصدي لها.

هدف 🥅 إسماعيل مطر التاريخي في شباك العروبة ب #دوري_ادنوك_للمحترفين. المباراة انتهت 4-2 لنادي الوحدة. pic.twitter.com/vPjEh4IeIc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 4, 2022

وتغلب عشرة لاعبين من الوحدة 4-2 على ضيفه العروبة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ولعب الوحدة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 بعد طرد حارسه محمد الشامسي ببطاقة حمراء مباشرة؛ إثر عرقلته للمهاجم علي مدن الذي راوغه وانفرد بالمرمى.

وبعدها بخمس دقائق افتتح العروبة التسجيل بتسديدة قوية من مدى قريب عبر سعيد عبيد، لكن المهاجم السوري عمر خربين أدرك التعادل للوحدة من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها القائد المخضرم إسماعيل مطر (38 عاما) في الدقيقة 55.

ووضع مطر الوحدة في المقدمة في الدقيقة 67 عبر ركلة ركنية أطلقها مباشرة في مرمى غيث حسين حارس العروبة.

لكن الفريق الزائر أدرك التعادل عبر مدن في الدقيقة 80 بتسديدة أرضية من مدى قريب بعد تمريرة عرضية.

وبعدها بثلاث دقائق جعل جواو بيدرو النتيجة 3-2 للوحدة بضربة رأس، قبل أن يختتم أدريان سيلفا رباعية أصحاب الأرض بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وقلص الوحدة الفارق مع العين المتصدر إلى ثلاث نقاط فقط، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة من 14 مباراة في المركز الثاني، بينما ظل العروبة في المركز قبل الأخير بثماني نقاط.