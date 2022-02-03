الجزيرة الإماراتي يهزم بيراي ويلاقي الهلال السعودي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية

تأهل نادي الجزيرة الإماراتي إلى الدور الثاني من كأس العالم للأندية، بعد فوزه 4/1 على منافسه بيراي من تاهيتي، اليوم الخميس، في افتتاح المسابقة، ليضرب موعدا مع الهلال بطل آسيا.

ووضع زايد عبدالله العامري الجزيرة في المقدمة، في الدقيقة الخامسة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة عرضية.

وأضاف أحمد محمد الهاشمي الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 25 بضربة رأسية، مستغلا كرة سددها عبدالله ديابي وصدها تيفا دوروت حارس بيراي وأكملها أحمد محمد الهاشمي في المرمى.

وواصل الجزيرة تفوقه على منافسه بعدما سجل ميلوس كوزانوفيتش الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 41 من ركلة حرة رائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة 3/0.

الهدف الثاني للجزيرة والثاني في البطولة..

أحمد العطاس يتابع الكرة ويكملها في شباك بيراي #الجزيرة_بيراي #كأس_العالم_للأندية #أبوظبي_الرياضية – EXTRA pic.twitter.com/bsRm4ejH8q — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 3, 2022

وسجل بيراي هدفه الأول في الدقيقة 48 عبر محمد ربيع لاعب الجزيرة بالخطأ في مرمى فريقه.

ووقع عبدالله ديابي الهدف الرابع للجزيرة في الدقيقة 63 بتسديدة مذهلة من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة على فوز الجزيرة 4/1 وتأهله إلى الدور الثاني.

وهذه ثاني مشاركة للجزيرة في كأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخة 2017 وصعد إلى نصف النهائي، وخسر 1/2 أمام ريال مدريد، قبل أن يخسر 1/4 أمام باتشوكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.

الجزيرة يضرب بالثلاثة..

المتخصص كوسانوفيتش يسدد بدقة من ركلة حرة مسجلاً ثالث الأهداف#الجزيرة_بيراي #كأس_العالم_للأندية #أبوظبي_الرياضية – EXTRA pic.twitter.com/4CYtkuaVTO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 3, 2022

ومن المقرر أن يلعب الجزيرة مع الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا يوم الأحد، والفائز منهما يلعب مع تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشاركة بيراي من تاهيتي في كأس العالم للأندية، لأول مرة في تاريخ النادي، بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي من المشاركة في البطولة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، وإجراءات العزل الصحي التي تطبقها حكومة نيوزيلندا.

وتستكمل مباريات البطولة عندما يلعب الأهلي المصري (بطل أفريقيا) مع مونتيري (بطل الكونكاكاف)، يوم السبت، في حين يلعب الهلال السعودي (بطل آسيا) مع الجزيرة يوم الأحد المقبل.

ويلعب بالميراس البرازيلي (بطل كأس ليبرتادوريس) في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري، يوم الثلاثاء، في نصف النهائي.

أما تشيلسي الإنجليزي (بطل أوروبا) فيبدأ مشواره من نصف النهائي يوم 9 فبراير بمواجهة الفائز من مباراة الهلال والجزيرة.

وشارك تشيلسي في كأس العالم 2012، لكنه خسر المباراة النهائية أمام كورينثيانز البرازيلي بنتيجة 1/0، بينما وصل الهلال إلى نصف نهائي نسخة 2019، وخسر بركلات الترجيح أمام مونتيري في مباراة تحديد المركز الثالث.

وهذه خامس مشاركة لمونتيري في كأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخ 2011 و2012 و2013 و2019 من قبل، وحصل على المركز الثالث مرتين.

ونال بايرن ميونخ لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، علما أن ريال مدريد أكثر نادٍ تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لبرشلونة، ولقبين لكل من بايرن ميونخ، وكورينثيانز، ولقب لليفربول وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وميلان وإنترناسيونال وساو باولو البرازيليين.