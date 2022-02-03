تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في أحضان المنطقة العربية اليوم الخميس بنسخة مثيرة تستضيفها دولة الإمارات للمرة الخامسة، وتشهد مشاركة ثلاثة ممثلين للكرة العربية: الجزيرة الإماراتي، والهلال السعودي، والأهلي المصري.

وتُفتتح مساء اليوم الخميس منافسات النسخة الثامنة عشرة لبطولة كأس العالم للأندية بمواجهة تجمع بين الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي.

وتجتذب أبوظبي أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة على مدار الأيام المقبلة لمتابعة بطولة العالم الثامنة عشرة (السابعة عشرة رسمياً) للأندية والتي تقام من الـ3 إلى الـ12 من فبراير (شباط).

وتشهد البطولة للمرة الـ15 مشاركة فريق من الدولة المنظمة هو الجزيرة بطل الدوري الإماراتي لمنح البطولة المزيد من الاهتمام الجماهيري رغم أنها تقام للمرة الـ17 على التوالي.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

تنطلق المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات على ملعب (محمد بن زايد) بنادي الجزيرة بصافرة الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية إكسترا بصوت المعلق عامر عبد الله بجانب قناة SSC7 بصوت المعلق عيسى الحربين.

وأعلنت قنوات أبوظبي الرياضية إذاعة مباريات كأس العالم للأندية، التي ستقام بالإمارات، داخل مصر عبر تطبيق ”AD SPORTS” المجاني، والذي يمكن للجمهور تحميله واستخدامه بسهولة بالغة.

كما أعلنت إدارة قنوات أبوظبي الرياضية عن تخصيص قناة خاصة تحت مسمى ”أبوظبي إكسترا“، تتولى إذاعة وبث المباريات مع تقديم تغطية متميزة على مدار الساعة.

وانطلق بث القناة المخصصة للبطولة في الساعة الثانية عشرة ظهر أمس الأربعاء، وذلك عبر خريطة برامجية مميزة لعشاق كرة القدم على مدار أيام البطولة، التي تنطلق في الـ3 من فبراير وتستمر حتى الـ12 من ذات الشهر.

تتضمن الخريطة البرامجية عددا من البرامج المتنوعة التي تغطي كل الجوانب المتعلقة بالبطولة، إذ يعد برنامج ”مع يعقوب“ من تقديم الإعلامي يعقوب السعدي، بمثابة البرنامج الرئيس، إذ يتناول فيه السعدي، وعلى مدار ساعتين البطولة من جميع تفاصيلها، ويعرض أبرز القضايا والمحاور المحيطة بها، ليناقشها ويحللها ويعرض أبرز النتائج وآخر الأخبار والمقابلات والتقارير الخاصة.

لمشاهدة مباريات #الأهلي في مصر تابع الفيديو.. pic.twitter.com/92NGy5jrpB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 1, 2022

وتبدأ البطولة، يوم الخميس، بمواجهة الجزيرة مع بيراي من تاهيتي، المشارك في البطولة بترشيح من اتحاد أوقيانوسيا بعد انسحاب أوكلاند سيتي، إذ سيلعب الفائز في تلك المباراة، يوم الأحد، مع الهلال السعودي في الدور الثاني.

أما الأهلي المصري، فيستهل مشواره، السبت المقبل، بمواجهة مونتيري المكسيكي، بطل دوري أبطال الكونكاكاف.

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية من خلال قنوات ”SSC“ التي تتولى نقل البطولة داخل المملكة العربية السعودية.

كما يمكن مشاهدة البطولة عبر قناة ”أبوظبي الرياضية إكسترا“، والتي أطلقتها مجموعة قنوات أبوظبي من أجل تغطية كأس العالم للأندية بشكل استثنائي.