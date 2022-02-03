الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي في كأس العالم للأندية

تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات النسخة الثامنة عشرة لبطولة كأس العالم للأندية بمواجهة تجمع بين الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة ضد بيراي في كأس العالم للأندية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات على ملعب (محمد بن زايد) بنادي الجزيرة بصافرة الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية إكسترا بصوت المعلق عامر عبد الله بجانب قناة SSC7 بصوت المعلق عيسى الحربين.

الفرق المشاركة

تشارك 7 أندية في منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات بداية من اليوم الخميس وحتى يوم الـ12 من فبراير الجاري.

ويلعب الجزيرة بوصفه بطل الدوري الإماراتي بينما يشارك بيراي بعد اعتذار نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا لظروف جائحة كورونا.

ويلعب الفائز من مواجهة الجزيرة وبيراي مع الهلال السعودي بطل آسيا بينما يلعب الأهلي المصري بطل أفريقيا مع مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف.

ويلتقي تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا الفائز من لقاء الهلال مع الصاعد من لقاء الجزيرة وبيراي بينما يلعب بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس مع الفائز من لقاء الأهلي ومونتيري.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة فريق بيراي للمرة الأولى في كأس العالم للأندية بينما يخوض الأهلي منافسات المونديال للمرة السابعة ثم مونتيري الذي يشارك للمرة الخامسة ويلعب الجزيرة والهلال وتشيلسي وبالميراس للمرة الثانية في المونديال.

ولم يفز أي فريق من سبعة الأندية المشاركة باللقب المونديالي وهو ما يعني أن البطولة ستشهد بطلا جديدا بينما يبقى ريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجا برصيد 4 مرات.

الجزيرة.. والقوة الضاربة

يخوض فريق الجزيرة مواجهة بيراي باحثًا عن تحقيق الفوز والتأهل للدور الثاني لخوض مواجهة عربية من العيار الثقيل ضد الهلال.

وقال الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق ففريقه سيبحث عن تحقيق الفوز.

وأشار إلى أنه درس بيراي بالفيديو وتعرف على نقاط القوة والضعف مؤكدا أنه يتعامل مع كأس العالم للأندية خطوة بخطوة.

ويستعيد الجزيرة خدمات الثنائي علي مبخوت وخليفة الحمادي لخوض لقاء بيراي، ويعتمد كايزر على تشكيلة تضم حارس المرمى علي خصيف وأمامه رباعي خط الدفاع ميلوس كوسانوفيتش وخليفة الحمادي ومحمد ربيع وسالم راشد.

ويقود خط الوسط ثيولاني سيريرو وبجواره عبد الله رمضان وجواو فيكتور مع ثلاثي خط الهجوم عبد الله ديابي وعمر تراوري وبرونو دي أوليفيرا أو علي مبخوت.

مغامرة بيراي

يخوض بيراي مغامرة مثيرة في مونديال الأندية بعدما ضمن المشاركة على حساب أوكلاند.

وقال نيا بينيت المدير الفني لفريق بيراي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه جاهز لخوض منافسات المونديال ولم يذهب للإمارات من أجل السياحة أو التسوق.

وأضاف ”الحظوظ متساوية وأعلم مدى صعوبة مواجهة الجزيرة ولكننا جاهزون لتقديم مباراة قوية“.

ويعتمد بيراي على تشكيلة تضم حارس المرمى جوناثان توروهيا وأمامه رباعي خط الدفاع باما ماتاتيا وتانيتوا هاماو وتياتيا تاميهاو وباتير.

ويقود خط الوسط باتريك تيبا وسالم هيراري وتاو ساندرو ولاباستي أريرا مع ثنائي الهجوم يوهان تيهوني وروني تيناراري.

تصريحات كايزر مدرب #الجزيرة ولاعبي الفريق بنهاية تدريبات اليوم استعداداً لمباراة افتتاح كأس العالم للأندية غداً أمام فريق بيراي التاهيتي#نلتقي_في_أبوظبي pic.twitter.com/4BbJidRzMX — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 2, 2022

وقال شاكر عبد الفتاح مدرب العين الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الجزيرة فريق رائع ويملك العديد من اللاعبين الموهوبين على رأسهم علي مبخوت بجانب وجود مدرب كبير بقيمة مارسيل كايزر.

وأشار إلى أن الجزيرة سيكون الأقرب للفوز خاصة أن الفوارق في الخبرات والقدرات لصالحه ولكن كل شيء وارد في كرة القدم وبالتالي يجب الحذر من هذه المواجهة.