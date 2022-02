دوري أدنوك للمحترفين: العين يتطلع للتعافي وبداية مظفرة في النصف الثاني من الموسم

يسعى العين لتجاوز هزيمته في آخر مباراتين قبل فترة التوقف ويتطلع لبداية مظفرة للنصف الثاني من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم عندما يواجه خورفكان يوم السبت.

وتلقى العين أول هزيمة في الدوري هذا الموسم عندما خسر 2-صفر أمام الشارقة قبل أقل من شهر لكنه حافظ على الصدارة برصيد 30 نقطة متفوقا بست نقاط عن الوحدة ثاني الترتيب.

وبعد ذلك بعدة أيام ودع العين كأس رئيس الإمارات بخسارته 2-1 أمام الوصل في دور الثمانية.

وقال عبد الله علي المشرف على الفريق الأول بالعين: ”الخسارة واردة في عالم كرة القدم ولا تعني النهاية خاصة للأندية الكبيرة بل تعد بداية حقيقية للعمل الجاد لتصحيح المسار“.

وأضاف: ”هناك أخطاء يجب تداركها والسعي للتحسن، ونحن مطالبون بتعديل الأوضاع واستعادة قوتنا“.

وبملك العين أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 28 هدفا وثاني أقوى خط دفاع إذ اهتزت شباكه 12 مرة.

وعزز العين صفوفه بالتعاقد مع المدافع عمر سعيد قادما من حتا.

وانتصر العين 3-1 على خورفكان في افتتاح الموسم في أغسطس آب الماضي في بداية قوية لموسمه الرائع.

لكن الهزيمة أمام الشارقة أوقفت سجله الخالي من الهزيمة وأعادت الأمل لمنافسيه قبل بداية النصف الثاني من الموسم.

خورفكان وبداية جديدة مع كالديرون

ويتطلع خورفكان لبداية إيجابية مع المدرب الجديد جابرييل كالديرون الذي تولى المسؤولية نهاية الشهر الماضي بعد رحيل البرازيلي كايو.

وخسر خورفكان آخر أربع مباريات قبل توقف الدوري لكنها هزائم جاءت أمام فرق تسبقه في الترتيب.

وقال كالديرون عند تعيينه: ”طموحات ورغبة خورفكان شجعتني على خوض تجربة جديدة في الإمارات“.

ويحتل خورفكان المركز الـ 11 وله 15 نقطة متفوقا بسبع نقاط على منطقة الهبوط.

دي سوزا في خورفكان 🔥

تعاقد نادي خورفكان لكرة القدم مع لاعب الوسط البرازيلي إليرسي باربوزا دي سوزا حتى نهاية الموسم قادماً من الدوري السعودي

Khorfakkan FC signed a contract with the Brazilian midfielder Elierce Barboza De Souza until the end of the season coming from Saudi League pic.twitter.com/GaPZd3gwqA

— نادي خورفكان لكرة القدم (@KhorFakkanfc) January 31, 2022