رياضة

دوري أدنوك للمحترفين: العين يتطلع للتعافي وبداية مظفرة في النصف الثاني من الموسم
تاريخ النشر: 03 فبراير 2022 7:25 GMT
تاريخ التحديث: 03 فبراير 2022 8:20 GMT

دوري أدنوك للمحترفين: العين يتطلع للتعافي وبداية مظفرة في النصف الثاني من الموسم

تأجلت مباراة الجزيرة حامل اللقب ضد الظفرة بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية المقامة في أبوظبي.

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يسعى العين لتجاوز هزيمته في آخر مباراتين قبل فترة التوقف ويتطلع لبداية مظفرة للنصف الثاني من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم عندما يواجه خورفكان يوم السبت.

وتلقى العين أول هزيمة في الدوري هذا الموسم عندما خسر 2-صفر أمام الشارقة قبل أقل من شهر لكنه حافظ على الصدارة برصيد 30 نقطة متفوقا بست نقاط عن الوحدة ثاني الترتيب.

وبعد ذلك بعدة أيام ودع العين كأس رئيس الإمارات بخسارته 2-1 أمام الوصل في دور الثمانية.

وقال عبد الله علي المشرف على الفريق الأول بالعين: ”الخسارة واردة في عالم كرة القدم ولا تعني النهاية خاصة للأندية الكبيرة بل تعد بداية حقيقية للعمل الجاد لتصحيح المسار“.

وأضاف: ”هناك أخطاء يجب تداركها والسعي للتحسن، ونحن مطالبون بتعديل الأوضاع واستعادة قوتنا“.

وبملك العين أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 28 هدفا وثاني أقوى خط دفاع إذ اهتزت شباكه 12 مرة.

وعزز العين صفوفه بالتعاقد مع المدافع عمر سعيد قادما من حتا.

وانتصر العين 3-1 على خورفكان في افتتاح الموسم في أغسطس آب الماضي في بداية قوية لموسمه الرائع.

لكن الهزيمة أمام الشارقة أوقفت سجله الخالي من الهزيمة وأعادت الأمل لمنافسيه قبل بداية النصف الثاني من الموسم.

خورفكان وبداية جديدة مع كالديرون

ويتطلع خورفكان لبداية إيجابية مع المدرب الجديد جابرييل كالديرون الذي تولى المسؤولية نهاية الشهر الماضي بعد رحيل البرازيلي كايو.

وخسر خورفكان آخر أربع مباريات قبل توقف الدوري لكنها هزائم جاءت أمام فرق تسبقه في الترتيب.

وقال كالديرون عند تعيينه: ”طموحات ورغبة خورفكان شجعتني على خوض تجربة جديدة في الإمارات“.

ويحتل خورفكان المركز الـ 11 وله 15 نقطة متفوقا بسبع نقاط على منطقة الهبوط.

الشارقة يبدأ من حيث انتهى

ويسعى الشارقة للبدء من حيث انتهى قبل التوقف عندما حصد عشر نقاط في أربع مباريات وبلغ قبل نهائي كأس رئيس الإمارات بتغلبه بركلات الترجيح على شباب الأهلي دبي.

ويلعب الشارقة، رابع الترتيب وله 23 نقطة، ضد اتحاد كلباء صاحب المركز الثامن برصيد 18 نقطة يوم الجمعة.

وأشار كوزمين أولاريو مدرب الشارقة إلى أن فريقه يأمل في استمرار نتائجه الإيجابية ضد اتحاد كلباء.

وأضاف ”استعداداتنا تسير بشكل جيد وبصفوف كاملة. اللاعبون تمكنوا من استيعاب أفكار الطاقم التدريبي خلال الفترة الماضية، وهو ما سيسهل علينا تحقيق أهدافنا في النصف الثاني من الموسم“.

الوحدة والعروبة

ويفتتح الوحدة النصف الثاني من الموسم يوم الجمعة بمواجهة العروبة صاحب المركز قبل الأخير.

وقال الفرنسي جريجوري دوفران مدرب الوحدة: ”ندرك صعوبة مباراة العروبة بغض النظر عن فوزنا 4-صفر في افتتاح الدوري“.

وأضاف: ”المباراة تأتي بعد فترة التوقف وغاب العديد من اللاعبين الدوليين عن الفريق خلال فترة الاستعداد، وسنواجه العروبة الذي يأمل البقاء في الدوري“.

ويلعب الوصل ضد بني ياس يوم السبت فيما يلعب شباب الأهلي دبي ضد الإمارات، والنصر ضد عجمان يوم الأحد.

وتأجلت مباراة الجزيرة حامل اللقب ضد الظفرة بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية المقامة في أبوظبي.

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