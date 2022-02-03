دوري أدنوك للمحترفين: العين يتطلع للتعافي وبداية مظفرة في النصف الثاني من الموسم

يسعى العين لتجاوز هزيمته في آخر مباراتين قبل فترة التوقف ويتطلع لبداية مظفرة للنصف الثاني من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم عندما يواجه خورفكان يوم السبت.

وتلقى العين أول هزيمة في الدوري هذا الموسم عندما خسر 2-صفر أمام الشارقة قبل أقل من شهر لكنه حافظ على الصدارة برصيد 30 نقطة متفوقا بست نقاط عن الوحدة ثاني الترتيب.

وبعد ذلك بعدة أيام ودع العين كأس رئيس الإمارات بخسارته 2-1 أمام الوصل في دور الثمانية.

وقال عبد الله علي المشرف على الفريق الأول بالعين: ”الخسارة واردة في عالم كرة القدم ولا تعني النهاية خاصة للأندية الكبيرة بل تعد بداية حقيقية للعمل الجاد لتصحيح المسار“.

وأضاف: ”هناك أخطاء يجب تداركها والسعي للتحسن، ونحن مطالبون بتعديل الأوضاع واستعادة قوتنا“.

أولى مبارياتنا في الدور الثاني✨ ⚽️ الزعـيـم "المتصدر" 🆚 خورفكان

🏟️ استاد هزاع بن زايد

🗓️ السبت 05-02-2022

⏳ الساعة 04:15 مساءً

🟣 الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين #نادي_العين pic.twitter.com/WXNUsC63KL — نادي العين (@alainfcae) January 25, 2022

وبملك العين أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 28 هدفا وثاني أقوى خط دفاع إذ اهتزت شباكه 12 مرة.

وعزز العين صفوفه بالتعاقد مع المدافع عمر سعيد قادما من حتا.

وانتصر العين 3-1 على خورفكان في افتتاح الموسم في أغسطس آب الماضي في بداية قوية لموسمه الرائع.

لكن الهزيمة أمام الشارقة أوقفت سجله الخالي من الهزيمة وأعادت الأمل لمنافسيه قبل بداية النصف الثاني من الموسم.

خورفكان وبداية جديدة مع كالديرون

ويتطلع خورفكان لبداية إيجابية مع المدرب الجديد جابرييل كالديرون الذي تولى المسؤولية نهاية الشهر الماضي بعد رحيل البرازيلي كايو.

وخسر خورفكان آخر أربع مباريات قبل توقف الدوري لكنها هزائم جاءت أمام فرق تسبقه في الترتيب.

وقال كالديرون عند تعيينه: ”طموحات ورغبة خورفكان شجعتني على خوض تجربة جديدة في الإمارات“.

ويحتل خورفكان المركز الـ 11 وله 15 نقطة متفوقا بسبع نقاط على منطقة الهبوط.

دي سوزا في خورفكان 🔥

تعاقد نادي خورفكان لكرة القدم مع لاعب الوسط البرازيلي إليرسي باربوزا دي سوزا حتى نهاية الموسم قادماً من الدوري السعودي

Khorfakkan FC signed a contract with the Brazilian midfielder Elierce Barboza De Souza until the end of the season coming from Saudi League pic.twitter.com/GaPZd3gwqA — نادي خورفكان لكرة القدم (@KhorFakkanfc) January 31, 2022

الشارقة يبدأ من حيث انتهى

ويسعى الشارقة للبدء من حيث انتهى قبل التوقف عندما حصد عشر نقاط في أربع مباريات وبلغ قبل نهائي كأس رئيس الإمارات بتغلبه بركلات الترجيح على شباب الأهلي دبي.

ويلعب الشارقة، رابع الترتيب وله 23 نقطة، ضد اتحاد كلباء صاحب المركز الثامن برصيد 18 نقطة يوم الجمعة.

وأشار كوزمين أولاريو مدرب الشارقة إلى أن فريقه يأمل في استمرار نتائجه الإيجابية ضد اتحاد كلباء.

وأضاف ”استعداداتنا تسير بشكل جيد وبصفوف كاملة. اللاعبون تمكنوا من استيعاب أفكار الطاقم التدريبي خلال الفترة الماضية، وهو ما سيسهل علينا تحقيق أهدافنا في النصف الثاني من الموسم“.

🎙 مدربنا الروماني كوزمين أولاريو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أمام اتحاد كلباء: استعداداتنا للمواجهة تمضي بصورة جيدة وسط صفوف مكتملة وجاهزية عالية من قِبل اللاعبين الذين تمكنوا من استيعاب فكر الجهاز الفني بصورة ممتازة الأمر الذي يُسهل عملية التجانس وبلوغ الأهداف#نادي_الشارقة pic.twitter.com/zCxqnLqwNo — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) February 2, 2022

الوحدة والعروبة

ويفتتح الوحدة النصف الثاني من الموسم يوم الجمعة بمواجهة العروبة صاحب المركز قبل الأخير.

وقال الفرنسي جريجوري دوفران مدرب الوحدة: ”ندرك صعوبة مباراة العروبة بغض النظر عن فوزنا 4-صفر في افتتاح الدوري“.

وأضاف: ”المباراة تأتي بعد فترة التوقف وغاب العديد من اللاعبين الدوليين عن الفريق خلال فترة الاستعداد، وسنواجه العروبة الذي يأمل البقاء في الدوري“.

ويلعب الوصل ضد بني ياس يوم السبت فيما يلعب شباب الأهلي دبي ضد الإمارات، والنصر ضد عجمان يوم الأحد.

وتأجلت مباراة الجزيرة حامل اللقب ضد الظفرة بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية المقامة في أبوظبي.