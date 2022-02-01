إقالة الروماني فاليريو تيتسا من تدريب سوريا بعد التعثر في تصفيات كأس العالم

أعلنت اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم الثلاثاء إقالة المدرب الروماني فاليريو تيتسا بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه.

وخسرت سوريا 2-صفر أمام الإمارات يوم الخميس الماضي، ثم سقطت بالنتيجة نفسها أمام كوريا الجنوبية في دبي أيضا اليوم الثلاثاء لتتذيل ترتيب المجموعة الأولى في المرحلة الأخيرة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بدون أي انتصار في ثماني مباريات.

وقال الاتحاد السوري في بيان عبر صفحته على فيسبوك: ”قررت اللجنة المؤقتة للاتحاد العربي السوري لكرة القدم وبعد التشاور بين أعضائها… إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول وذلك بسبب فشله في تقديم الإضافة المرجوة لمنتخبنا الذي تعرض للخسارة أمام كل من الإمارات وكوريا الجنوبية وودع تصفيات كأس العالم بشكل رسمي“.

وكشف الاتحاد السوري أنه سيعلن في وقت لاحق عن تعيين مدرب جديد لقيادة المنتخب الوطني في آخر مباراتين بالتصفيات أمام لبنان والعراق.

وكان تيتسا تولى المسؤولية في نوفمبر تشرين الثاني خلفا لنزار محروس. وسبق للمدرب الروماني قيادة المنتخب السوري في فترة سابقة بين 2010 و2011 كما تولى تدريب ناديي الاتحاد والشرطة في سوريا، بالإضافة إلى الشارقة الإماراتي والفيصلي الأردني والنصر الكويتي والصفاء والنجمة اللبنانيين والطلبة والميناء العراقيين.

وتأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد فوزه 2-0 على سوريا في الإمارات، قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة الأولى في تصفيات آسيا، اليوم الثلاثاء.

رفعت كوريا رصيدها إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة مؤقتاً، متقدماً بفارق نقطة واحدة على إيران، التي تأهلت للنهائيات الجولة الماضية.

وضمنت إيران وكوريا الجنوبية الحصول على بطاقتي التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، في حين تتنافس الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي.

وظل رصيد سوريا نقطتين من ثماني مباريات، بعد تلقى الخسارة السادسة.