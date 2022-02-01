ترتيب مجموعة الإمارات ولبنان والعراق في تصفيات كأس العالم

نجح منتخب إيران في تحقيق الفوز على الإمارات 1-0، يوم الثلاثاء، على ستاد آزادي في طهران، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيطر المنتخب الإيراني بشكل كامل على الشوط الأول، وأضاع العديد من الفرص السهلة للتسجيل حتى الدقيقة 44، عندما لعب علي زاده كرة رأسية ارتدت من القائم الأيسر، لتجد مهدي طارامي، الذي سددها في الشباك محرزاً هدفاً لإيران في الدقيقة 44.

ولم يتغير الحال في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، حتى الدقيقة 50، عندما طُرد صادق محرمي لاعب إيران، بعد تدخل قوي على لاعب الإمارات عبد الله رمضان، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

#منتخب_الإمارات يخسر أمام إيران 1-0 في #تصفيات_كأس_العالم_2022 ويحتفظ بحظوظه في التأهل إلى الملحق الآسيوي المؤهل ل #كأس_العالم pic.twitter.com/vDUJPdGwEB — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) February 1, 2022

وضمن ذات المجموعة، يوم الثلاثاء أيضاً، فازت كوريا الجنوبية على سوريا 2-0 على ستاد راشد في دبي، وتعادل لبنان مع العراق 1-1 على الملعب البلدي في صيدا.

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 20 نقطة لكوريا الجنوبية، و9 للإمارات و6 للبنان و5 للعراق ونقطتين لسوريا.

وضمنت إيران وكوريا الجنوبية الحصول على بطاقتي التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، في حين تتنافس الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي.

تأهل كوريا الجنوبية

وفي وقت سابق، تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 للمرة 11 في تاريخه، قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة الأولى في تصفيات آسيا، بعد فوزه 2-صفر على سوريا، اليوم الثلاثاء.

ورفعت كوريا رصيدها إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة مؤقتا، متقدمة بفارق نقطة واحدة عن إيران التي تأهلت للنهائيات الجولة الماضية.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 https://t.co/haWdMJXwsO pic.twitter.com/ZbCQA3PPQ4 — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) February 1, 2022

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي؛ من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وظل رصيد سوريا نقطتين من ثماني مباريات في ذيل الترتيب، بعدما تلقت الخسارة السادسة.

وفيما يلي ترتيب المجموعة كاملة: