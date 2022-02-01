تصفيات كأس العالم: الإمارات تخسر أمام إيران وتتمسك بأمل الصعود للملحق

فشل منتخب الإمارات في العودة بالنقاط الثلاث من طهران؛ بعد أن خسر أمام منتخب إيران 1-0، يوم الثلاثاء، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد آزادي بالعاصمة الإيرانية، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل مهدي تاريمي هدف الفوز الثمين للمنتخب الإيراني في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

وأكمل منتخب إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع صادق محرمي في الدقيقة 49 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

FULL TIME! ⏰ 🇮🇷 IR Iran 1️⃣-0️⃣ @UAEFNT 🇦🇪 Mehdi Taremi’s first-half goal proves enough for Team Melli to complete the double over UAE ⚡#AsianQualifiers | #IRNvUAE pic.twitter.com/2O2ObLyw5Y — #WAC2022 (@afcasiancup) February 1, 2022

وضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضا، فازت كوريا الجنوبية على سوريا 2-0 على ستاد راشد في دبي، وتعادل لبنان مع العراق 1-1 على الملعب البلدي في صيدا.

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 20 نقطة لكوريا الجنوبية، و9 للإمارات و6 للبنان و5 للعراق ونقطتين لسوريا.

وضمنت إيران وكوريا الجنوبية الحصول على بطاقتي التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، في حين تتنافس الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي.

تأهل كوريا الجنوبية

وفي وقت سابق تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 للمرة الـ 11 في تاريخه قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة الأولى في تصفيات آسيا بعد فوزه 2-صفر على سوريا، اليوم الثلاثاء.

ورفعت كوريا رصيدها إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة مؤقتا، متقدمة بفارق نقطة واحدة عن إيران التي تأهلت للنهائيات الجولة الماضية وتستضيف الإمارات في وقت لاحق اليوم.

وضمنت إيران وكوريا الجنوبية الحصول على بطاقتي التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم في وقت لاحق من العام الحالي في قطر، بينما تتنافس الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي؛ من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وظل رصيد سوريا نقطتين من ثماني مباريات في ذيل الترتيب بعدما تلقت الخسارة السادسة.