تصفيات كأس العالم: الإمارات تخسر أمام إيران وتتمسك بأمل الصعود للملحق

فشل منتخب الإمارات في العودة بالنقاط الثلاث من طهران؛ بعد أن خسر أمام منتخب إيران 1-0، يوم الثلاثاء، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد آزادي بالعاصمة الإيرانية، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل مهدي تاريمي هدف الفوز الثمين للمنتخب الإيراني في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

وأكمل منتخب إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع صادق محرمي في الدقيقة 49 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

