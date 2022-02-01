القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية.. أبوظبي الرياضية تكشف طريقة مشاهدة مباريات الأهلي

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية إذاعة مباريات كأس العالم للأندية، التي ستقام بالإمارات، داخل مصر عبر تطبيق ”AD SPORTS” المجاني، والذي يمكن للجمهور تحميله واستخدامه بسهولة بالغة.

كما أعلنت إدارة قنوات أبوظبي الرياضية عن تخصيص قناة خاصة تحت مسمى ”أبوظبي إكسترا“، تتولى إذاعة وبث المباريات مع تقديم تغطية متميزة على مدار الساعة.

وينطلق بث القناة المخصصة للبطولة في الساعة الثانية عشرة ظهر الثاني من فبراير المقبل، وذلك عبر خريطة برامجية مميزة لعشاق كرة القدم على مدار أيام البطولة، التي تنطلق في 3 فبراير وتستمر حتى 12 من ذات الشهر.

ووفقا لما أعلنته القناة، فتتضمن الخريطة البرامجية عددا من البرامج المتنوعة التي تغطي كل الجوانب المتعلقة بالبطولة، حيث يعد برنامج ”مع يعقوب“ من تقديم الإعلامي يعقوب السعدي، بمثابة البرنامج الرئيس، حيث يتناول فيه السعدي، وعلى مدار ساعتين البطولة من جميع تفاصيلها، ويعرض أبرز القضايا والمحاور المحيطة بها، ليناقشها ويحللها ويعرض أبرز النتائج وآخر الأخبار والمقابلات والتقارير الخاصة.

لمشاهدة مباريات #الأهلي في مصر تابع الفيديو.. pic.twitter.com/92NGy5jrpB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 1, 2022

وتنطلق التغطية اليومية صباحا مع برنامج ”مونديال كافيه“ اليومي في تمام الساعة 12:00 لمدة ساعة ونصف، والذي يتناول الحدث العالمي الأهم الذي تستضيفه أبوظبي، ويعرض نقاشات حول الأندية المشاركة وحظوظها وأبرز اللاعبين المشاركين، بالإضافة لآخر أخبار البطولة، ويقدم للمشاهد كل الكواليس وينقله إلى كل التفاصيل، بمشاركة 4 ضيوف يمثلون أبرز الأندية المشاركة.

ولمتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، تم تخصيص البرنامج اليومي ”مونديال Tour“ في تمام الساعة 17:00 من إعداد أحد المؤثرين المختصين بالكرة، والذي يقوم بعمل جولة خاصة في أروقة البطولة، ويعرض كواليس المباريات بنظرة مختلفة.

كما تضم الخطة البرامجية البرنامج المباشر ”المونديال اليوم“، الذي يقف على تغطية المؤتمرات الصحفية والتدريبات الخاصة بالأندية المشاركة، ويعرض آخر المستجدات التي تدور حول المشاركين، وبرنامج «جولة في أبوظبي» في الساعة 23:30، والذي يستضيف شخصيات رياضية واجتماعية وفنية مشاركة في البطولة، من خلال جولة إلى أبرز المعالم السياحية للعاصمة أبوظبي.

كما يبث ”الاستوديو التحليلي“ الخاص بالمباريات من الملعب أيام المباريات ولمدة 60 دقيقة قبل وبعد كل مباراة.

وتبدأ البطولة، يوم الخميس، بمواجهة الجزيرة مع بيراي من تاهيتي، المشارك في البطولة بترشيح من اتحاد أوقيانوسيا بعد انسحاب أوكلاند سيتي، حيث سيلعب الفائز في تلك المباراة، يوم الأحد، مع الهلال السعودي في الدور الثاني.

أما الأهلي المصري، فيستهل مشواره، السبت المقبل، بمواجهة مونتيري المكسيكي، بطل دوري أبطال الكونكاكاف.

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية من خلال قنوات ”SSC“ التي تتولى نقل البطولة داخل المملكة العربية السعودية.

كما يمكن مشاهدة البطولة عبر قناة ”أبوظبي الرياضية إكسترا“، والتي أطلقتها مجموعة قنوات أبوظبي من أجل تغطية كأس العالم للأندية بشكل استثنائي.