التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد إيران في تصفيات كأس العالم

يحل منتخب الإمارات ضيفا على منافسه إيران اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة إيران والإمارات في تصفيات كأس العالم:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (آزادي) في إيران في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC5 بصوت المعلق سمير المعيرفي داخل السعودية، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عامر عبد الله في الإمارات، وقناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب في البلدين.

ترتيب المجموعة

يحتل منتخب إيران صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلاً وحيداً دون هزيمة، وسجل 12 هدفا واستقبل هدفين وضمن التأهل رسميا للمونديال.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث برصيد 9 نقاط بواقع انتصارين و3 تعادلات وهزيمتين، وسجل الأبيض 6 أهداف واستقبل 5 أهداف.

ويحتاج منتخب الإمارات للفوز الذي يقربه بقوة من حسم صراع المركز الثالث خاصة حال تعادل منتخبي لبنان والعراق.

تاريخ المواجهات

بدأت مواجهات المنتخبين في كأس آسيا 1984 وفاز منتخب إيران بنتيجة 3-0 ثم تفوق المنتخب الإيراني أيضاً في كأس آسيا 1988 وتعادل المنتخبان دون أهداف في كأس آسيا 1992.

وفي تصفيات كأس العالم 2002 فاز منتخب إيران بنتيجة 1-0 على ملعبه وبنتيجة 3-0 في الإمارات ثم تعادل المنتخبان دون أهداف في إيران بتصفيات مونديال 2010 وفاز منتخب إيران بنتيجة 1-0.

وتجدد اللقاء بالتصفيات ذاتها ولكن في المرحلة الأخيرة، إذ تعادلا بنتيجة 1-1 ثم فاز منتخب إيران بنتيجة 1-0 وفاز المنتخب الإيراني بنتيجة 3-0 في كأس آسيا 2011 وتغلب أيضا في كأس آسيا 2015 ثم تغلب بنتيجة 1-0 في التصفيات الحالية.

ولم يحقق منتخب الإمارات أي انتصار رسمي على منافسه إيران من قبل وهو ما يزيد صعوبة المهمة في لقاء الليلة.

أفكار فان مارفيك

يخوض المنتخب الإماراتي المواجهة بحثا عن تحقيق الفوز وتعزيز فرص الحسم لصراع المركز الثالث.

وقال المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الفارق بين فريقه وأقرب منافسيه في صراع المركز الثالث يعطيه دافعا لحسم الصراع وإمكانية الفوز في إيران.

وأضاف ”أعتقد أنها ستكون مباراة احتفالية لمنتخب إيران على ملعبه ويهمنا أن نخرج بالانتصار لأننا مازلنا في صراع التأهل“.

ويعتمد منتخب الإمارات على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي خصيف وأمامه رباعي الدفاع محمد العطاس ومحمود خميس ووليد عباس وبندر الأحبابي.

ويقود خط الوسط علي سالمين وبجواره عبد الله رمضان وطحنون الزعابي مع ثلاثي الهجوم كايو كانيدو ويحيى الغساني وعلي صالح.

أوراق إيران

يخوض منتخب إيران المواجهة بأجواء احتفالية بعد ضمان التأهل بشكل رسمي مع مدربه الكرواتي دراجان سكوسيتش إلى المونديال.

ويغيب عن صفوف منتخب إيران حارس المرمى علي رضا بيرانفاند لإصابته بفيروس كورونا بينما يعتمد دراجان على تشكيلة تضم حارس المرمى أمير عبد زاده وأمامه رباعي الدفاع صادق محرمي وشجاع خليل زاده وحسين كنعاني وأميد نور.

ويقود خط الوسط سعيد عزت الله وسامان قدوس ووحيد أمير وعلي غوليزاده بجانب ثنائي الهجوم مهدي طارمي وعلي رضا جهانبخش.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب الإماراتي عليه أن يلعب بكل قوة فهي فرصة جيدة لاقتناص نتيجة إيجابية من قلب إيران.

وأوضح أن صعود منتخب إيران للمونديال سيؤثر بالفعل على أداء لاعبيه ومحاولاتهم الحفاظ على أنفسهم؛ وهو ما يجعل المنتخب الإماراتي قادرا على الخروج بالفوز والاقتراب من حسم المركز الثالث.