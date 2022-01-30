رياضة

العراق يقدم طلبا لاستضافة مواجهة الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022
تاريخ النشر: 30 يناير 2022 18:50 GMT
تاريخ التحديث: 30 يناير 2022 19:15 GMT

العراق يقدم طلبا لاستضافة مواجهة الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022

المنتخب العراقي خسر 0/1 أمام منافسه المنتخب الإيراني يوم الخميس، في المقابل عزز منتخب الإمارات آماله في المنافسة، بعدما تغلب على سوريا 2/0.

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم إنه قدم طلبا لإقامة مباراة أسود الرافدين والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في العراق.

وكان الاتحاد الآسيوي نقل مباريات للعراق على أرضه إلى ملاعب محايدة العام الماضي؛ بسبب الوضع الأمني في البلاد.

وقال درجال عبر قناة ”العراقية الرياضية“: ”قدمنا طلبا بإقامة مباراة العراق مع الامارات في بغداد أو البصرة“.

ومن المقرر أن يلعب منتخب العراق مع الإمارات يوم الخميس 24 مارس 2022 في الجولة التاسعة من المجموعة الأولى في الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانتهت المباراة الأولى بين المنتخبين بالتعادل 2/2 على إستاد زعبيل في نادي الوصل في أكتوبر الماضي.

ويملك منتخب الإمارات 9 نقاط من 7 مباريات ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى في المقابل يملك منتخب العراق 5 نقاط في المركز الرابع علما أن منتخب إيران ضمن التأهل للمونديال عن المجموعة الأولى حيث يتصدر الترتيب برصيد 19 نقطة مقابل 17 نقطة لمنتخب كوريا الجنوبية.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وفي الجولات الثلاث المتبقية يلعب منتخب العراق مع لبنان يوم 1 فبراير والإمارات يوم 24 مارس وسوريا 29 مارس

وسبق للمنتخب العراقي التأهل إلى نهائيات كأس العالم مرة وحيدة وكانت عام 1986، وودع من الدور الأول، في حين شارك منتخب الإمارات في نسخة 1990 وودع من الدور الأول أيضا.

ومن المقرر أن يحل منتخب الإمارات ضيفا على إيران يوم الثلاثاء 1 فبراير ثم يلعب مع العراق يوم 24 مارس وأخيرا مع كوريا الجنوبية يوم 29 مارس.

وخسر المنتخب العراقي 0/1 أمام منافسه المنتخب الإيراني في المباراة التي جمعتهما، يوم الخميس الماضي، في الجولة السابعة من المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

في المقابل عزز منتخب الإمارات آماله في المنافسة، بعدما تغلب على سوريا 2/0 على إستاد آل مكتوم في دبي.

وأحرز منتخب الإمارات هدف التقدم في الدقيقة 43، عندما انطلق خليل الحمادي في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية متقنة على القائم القريب، وصلت إلى كايو ليضعها برأسه في الشباك.

وخطف منتخب الإمارات الهدف الثاني عندما انطلق البديل يحيى الغساني في هجمة مرتدة سريعة، وتبادل التمرير مع كايو قبل أن يحول الكرة في الدقيقة 73.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play