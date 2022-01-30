شباب الأهلي دبي ينفصل بالتراضي عن أحمد خليل

أعلن شباب الأهلي الإماراتي الانفصال بالتراضي عن أحمد خليل مهاجم منتخب الإمارات بعد مسيرة رائعة، اليوم الأحد.

وكتب شباب الأهلي دبي في حسابه على موقع ”تويتر“ أنه أنهى تعاقده بالتراضي مع خليل ”ابن النادي وأحد نجومه الذين كانت لهم بصمة في إنجازات كرة القدم محليا ودوليا“.

أنهت اليوم شركة شباب الأهلي لكرة القدم تعاقدها بالتراضي مع اللاعب أحمد خليل، إبن النادي وأحد نجومها الذين كانت لهم بصمة في إنجازات كرة القدم محلياً و دولياً متقدمين له بالشكر والتقدير على جهوده خلال الفترة التي قضاها مع الفريق ومتمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته القادمة pic.twitter.com/YyF4HcGulU — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) January 30, 2022

وأضاف النادي أنه يتقدم ”بالشكر والتقدير للاعب على جهده خلال الفترة التي قضاها مع الفريق ومتمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته القادمة“.

وصنع خليل (30 عاما) شهرته مع الأهلي وقضى أكثر من عشر سنوات قبل الانتقال لفترة قصيرة إلى الجزيرة والعين، ثم العودة في 2018 إلى النادي الذي شهد بدايته.

ونال خليل جائزة أفضل لاعب آسيوي في 2015.

وشارك أحمد خليل الموسم الحالي في 4 مباريات فقط بواقع 89 دقيقة مع شباب الأهلي دبي، لم يسجل ولم يصنع فيها أي هدف.

كما سبق لأحمد خليل البالغ من العمر 30 عاما أن لعب لناديي الجزيرة والعين.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“، فإن أحمد خليل شارك في 106 مباريات مع منتخب الإمارات الأول سجل فيها 47 هدفا، لكن آخر مشاركاته مع الأبيض كانت عام 2019.

ويحتل شباب الأهلي المركز الخامس في الدوري المحلي برصيد 23 نقطة من 13 مباراة وبفارق سبع نقاط عن العين المتصدر.

وودع شباب الأهلي دبي كأس رئيس الدولة الإماراتي من ربع النهائي بعد الخسارة بركلات الترجيح (2/4) أمام الشارقة بعد التعادل السلبي.

ومن المقرر أن يلعب شباب الأهلي دبي مع الوحدة في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

صفقة غوستافو أوليفيرا

وكانت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية قد أشارت إلى أن شباب الأهلي دبي تقدم بعرض رسمي بقيمة 2.2 مليون يورو للحصول على خدمات غوستافو أوليفيرا لاعب وسط سبورت ريسيفي البرازيلي.

وقالت الشبكة إن سبورت ريسيفي تلقى عرض شباب الأهلي دبي، يوم الخميس، مقابل 2.2 مليون يورو (حوالي 13.2 مليون ريال برازيلي بالسعر الحالي) لشراء صانع اللعب البالغ من العمر 19 عامًا.

ويتضمن العرض الحصول على 75٪ من الحقوق الاقتصادية للاعب، على أن يمتلك سبورت ريسيفي (يملك حاليًا 90٪ من حقوق اللاعب) 15٪ ونسبة الـ 10٪ الباقية تعود للاعب.

وفي حال إتمام الصفقة فإنها تصبح الأعلى في تاريخ النادي متفوقة على صفقة بيع المهاجم أندري الذي انتقل من سبورت ريسيفي إلى غريميو في عام 2018 مقابل 9.8 مليون ريال برازيلي.

وبدأت المفاوضات بين سبورت ريسيفي وشباب الأهلي دبي، الأسبوع الماضي، لكن العرض لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه إلا يوم الخميس، وسيجتمع مجلس إدارة النادي البرازيلي، يوم الإثنين؛ ليقرر ما إذا كان سيقبل البيع أم لا.

ويتفوق عرض شباب الأهلي على عرض ميتاليست الأوكراني الذي عرض 1.75 مليون يورو (10.5 مليون ريال برازيلي)، دون أن يتحول العرض للصفة الرسمية، لكن العرض الأوكراني ارتفع إلى مليوني يورو (12 مليون ريال برازيلي) ولم يكن رسميا أيضا، لتتم مناقشة العرض الإماراتي للاعب الشاب.

وخاض غوستافو 40 مباراة مع سبورت ريسيفي في عام 2021 وسجل هدفين، وفي أول ظهور له للموسم الحالي، سجل هدفين في الفوز 7/0 على سيت دي سيتيمبرو.