كريستيانو رونالدو باللغة العربية: دبي بيتي الثاني

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة شكر باللغة العربية إلى دبي، عقب تواجده بها خلال الأيام الماضية لقضائه إجازة رفقة عائلته.

وحضر رونالدو معرض ”إكسبو 2020″ ضمن فعاليات أسبوع “الصحة واللياقة“، ووصف ما قامت به دبي بـ“العمل الذي لا يصدق“.

وقال في رسالته التي نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، باللغة العربية، وظهر بها رفقة صديقته جورجينا رودريغيز وأبنائه: ”شكراً دبي على الأحاسيس الدافئة.. شكراً دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية“.

وأضاف: ”دبي بيتي الثاني، وعائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل، مع خالص محبتي لكم“.

رونالدو مغردا باللغة العربية: شكراً دبي على الأوقات الجميلة .. شكراً دبي على الأحاسيس الدافئة ..

شكراً دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية ..

دبي بيتي الثاني .. وعائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل … مع خالص محبتي لكم ❤️ pic.twitter.com/5lItpsNmar — إرم سبورت (@EremSports) January 29, 2022

وقال رونالدو في خطاب جماهيري خلال حضوره ”إكسبو 2020″: ”دبي قامت بعمل لا يصدق في إكسبو، ونظمت معرضا متعدد الحضارات والثقافات، وهو شيء لم يدهشني لأن دبي تعودنا منها على تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة، وبنجاح كبير“.

وأضاف: ”إكسبو يتيح للجميع الاستفادة من تعدد الثقافات الموجودة على أرضه.. هذا المكان الساحر الذي يجمع الثقافات من مختلف دول العالم، هنا يتواجد 192 جناحا في المعرض العالمي“.

وتحدث رونالدو عن سر الحفاظ على لياقته البدنية قائلا: ”الاهتمام بالصحة واللياقة والنظام الغذائي سر تألقي في هذا العمر“.

وواصل: ”عمري الآن 37 سنة، وما زلت ألعب، لأنني أهتم جيداً بجسدي، وعلى الأجيال الجديدة الإيمان بأنفسها والاستماع إلى الآباء“.

واختتم: ”الأجيال الجديدة، تتعامل مع التكنولوجيا وفق الاحتياج، وليس طول الوقت، وهي مهمة في حياتنا، ولكنها ليست كل الحياة، وعلينا الاهتمام بالكثير من جوانب حياتنا الأخرى والاستمتاع بها“.

وفي نهاية الحوار قام رونالدو بالتقاط صورة ”سيلفي“ مع الجماهير المتواجدة في الفعالية.

رونالدو: ما تقوم به دبي في "إكسبو 2020" يفوق الخيال https://t.co/dSawHHSO3s pic.twitter.com/AapjRdi2sH — إرم سبورت (@EremSports) January 28, 2022

وغادر رونالدو دبي، مساء أمس، عائدا إلى لندن لاستئناف تدريباته مع فريقه مانشستر يونايتد، بعدما قضى مع عائلته إجازة استمرت لبضعة أيام، احتفل أيضا خلالها بعيد ميلاد صديقته.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي في ”إنستغرام“ فيديو لصديقته جورجينا يظهر صورا لها على برج خليفة الشهير.

وكتب رونالدو على الصورة التي تم وضعها على برج خليفة عبارة: ”تهانينا الحارة حبيبتي“.

وأضاف في الاحتفال على البرج مع الصورة ”قلب حب أحمر اللون“ و“قالب حلوى“ احتفالا بعيد ميلادها الـ28.