إيران تعلن إقامة مباراتها أمام الإمارات في تصفيات كأس العالم دون مشجعين

أعلن مسؤول إيراني مساء يوم السبت، على أن المباراة بين المنتخب الإيراني ونظيره الإماراتي في العاصمة طهران، التي ستجمعهما، يوم الثلاثاء المقبل، ستكون دون مشجعين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا في إيران، عباس شيرواجن، إن ”اللجنة الخاصة بمكافحة كورونا قررت عدم السماح للجماهير بحضور مباراة إيران والإمارات التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب آزادي في طهران ضمن إطار الجولة الثامنة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر“.

وأضاف شيرواجن: ”تم اتخاذ هذا القرار على خلفية عودة وباء فيروس كورونا وازدياد حالات الإصابة بالمتحور الجديد أوميكرون والحاجة إلى حماية الصحة العامة“.

ومن المقرر أن يصل المنتخب الإماراتي إلى العاصمة الإيرانية طهران، غدا الأحد، على أن تقام المباراة الثلاثاء من هذا الأسبوع.

وكانت السلطات الإيرانية قد سمحت يوم الخميس الماضي لنحو 10 آلاف مشجع بدخول ملعب آزادي خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخب الإيراني ونظيره العراقي والتي انتهت بفوز إيران بهدف دون مقابل أحرزه المهاجم مهدي طارمي.

وقد فاز المنتخب الإماراتي على سوريا في المباراة التي أقيمت يوم الخميس بهدفين دون رد أحرز الأول الهدف الأول كايو كانيدو بينما أحرز الثاني يحيى الغساني.

وتضم المجموعة الأولى إيران وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان والعراق وسوريا.

وتمكن المنتخب الإيراني من ضمان التأهل مباشرة للمونديال بعد حصوله على 19 نقطة من أصل 7 مباريات، بينما يحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني بـ17 نقطة والإمارات بـ9 نقاط.

وفي يوم الثلاثاء المقبل يتواجه المنتخب العراقي مع نظيره اللبناني ضمن المجموعة الأولى في حين يواجه منتخب سوريا كوريا الجنوبية.

وتقلصت حظوظ منتخب العراق في التأهل المباشر للمونديال، بعد خسارته الثالثة أمام إيران، إذ تعقدت حساباته في بلوغ الملحق.

وسيحتاج العراق الفوز في باقي مواجهاته ضد لبنان والإمارات وسوريا، بشرط تعثر الإمارات في مباراتين، حتى يصل إلى الملحق المؤهل للمونديال.

ويحتل العراق المركز الخامس في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط متأخرا بـ5 نقاط عن الإمارات، صاحبة الترتيب الثالث، وبنقطة واحدة عن لبنان الرابع.

ترتيب مجموعة الإمارات بعد فوزها على سوريا في تصفيات كأس العالم https://t.co/dapjvfoJZa pic.twitter.com/lfcDomGJi4 — إرم سبورت (@EremSports) January 27, 2022

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022

وبات منتخب إيران الفريق الرابع عشر الذي يتأهل الى نهائيات كأس العالم المقررة إقامتها في قطر العام الجاري.

وسبق منتخب إيران 13 منتخباً تأهلت بالفعل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة ليصبح الفريق الآسيوي أحدث المنضمين الى فعاليات المسابقة الأكبر في العالم.

وتأهلت 10 منتخبات عن قارة أوروبا هي: ”هولندا، وألمانيا، وإنجلترا، وفرنسا، وبلجيكا، وسويسرا، وهولندا، وكرواتيا، والدنمارك، وإسبانيا“.

بينما تأهل منتخبان عن أمريكا اللاتينية حتى الآن هما: ”البرازيل، والأرجنتين“.

وقد تأهل عن قارة آسيا كل من: ”قطر (البلد المنظم)، وإيران“.

وتأهل منتخب إيران للمرة السادسة لنهائيات كأس العالم، بعدما سبقت له المشاركة في نهائيات 1978 و1998 و2006 و2014 و2018.

ويتبقى مقعدان للتأهل المباشر في تصفيات أمريكا الجنوبية بعد تأهل البرازيل المتصدر والأرجنتين الوصيف رسميًا، بجانب تذكرة إلى الملحق حيث يتأهل أول 4 منتخبات مباشرة، ويتجه الخامس إلى الملحق العالمي.