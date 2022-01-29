شباب الأهلي دبي يعرض 2.2 مليون يورو على البرازيلي غوستافو أوليفيرا

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن شباب الأهلي الإماراتي تقدم بعرض رسمي بقيمة 2.2 مليون يورو للحصول على خدمات غوستافو أوليفيرا لاعب وسط سبورت ريسيفي البرازيلي.

وقالت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية يوم السبت إن سبورت ريسيفي تلقى عرض شباب الأهلي يوم الخميس مقابل 2.2 مليون يورو (حوالي 13.2 مليون ريال برازيلي بالسعر الحالي) لشراء صانع اللعب البالغ عمره 19 عامًا.

GOL DO SPORT RECIFE!

⚽ Gustavo Sport Recife 1×1 Flamengo pic.twitter.com/OiDbSMso0g — Gols do Brasileirão (@golsdobrasil1) December 4, 2021

ويتضمن العرض الحصول على 75٪ من الحقوق الاقتصادية للاعب، على أن يمتلك سبورت ريسيفي (يملك حاليًا 90٪ من حقوق اللاعب) 15٪ ونسبة الـ 10٪ الباقية تعود للاعب.

وفي حال إتمام الصفقة فإنها تصبح الأعلى في تاريخ النادي متفوقة على صفقة بيع المهاجم أندري الذي انتقل من سبورت ريسيفي إلى غريميو في عام 2018 مقابل 9.8 مليون ريال برازيلي.

وبدأت المفاوضات بين سبورت ريسيفي وشباب الأهلي الأسبوع الماضي، لكن العرض لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه إلا يوم الخميس، وسيجتمع مجلس إدارة النادي البرازيلي يوم الاثنين المقبل ليقرر ما إذا كان سيقبل البيع أم لا.

ويتفوق عرض شباب الأهلي على عرض ميتاليست الأوكراني الذي عرض 1.75 مليون يورو (10.5 مليون ريال برازيلي)، دون أن يتحول العرض للصفة الرسمية، لكن العرض الأوكراني ارتفع إلى مليوني يورو (12 مليون ريال برازيلي) ولم يكن رسميا أيضا، لتتم مناقشة العرض الإماراتي للاعب الشاب.

وخاض غوستافو 40 مباراة مع سبورت ريسيفي في عام 2021 وسجل هدفين، وفي أول ظهور له للموسم الحالي، سجل هدفين في الفوز 7/0 على سيت دي سيتيمبرو.

وانفصل شباب الأهلي في وقت سابق من الشهر الحالي عن البرازيلي كارلوس إدواردو الذي انتقل للأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحتل شباب الأهلي، الذي خسر في نهائي كأس السوبر أمام منافسه المحلي الجزيرة في وقت سابق من الشهر الحالي، المركز الخامس في ترتيب الدوري الإماراتي (دوري أدنوك) برصيد 23 نقطة، متساويا مع الجزيرة حامل اللقب والشارقة، ولكل منهما 23 نقطة أيضا.

ويتصدر العين ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة متقدما بفارق ست نقاط على الوحدة صاحب المركز الثاني، وذلك قبل توقف المسابقة خلال فترة التوقف الدولية الحالية وقبل انطلاق كأس العالم للأندية بمشاركة الجزيرة الشهر المقبل.