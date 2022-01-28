رونالدو: ما تقوم به دبي في "إكسبو 2020" يفوق الخيال

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي إن ما تقوم به دبي في معرض ”إكسبو 2020“ يعد شيئًا من الخيال.

ويحضر رونالدو معرض ”إكسبو 2020″ ضمن فعاليات أسبوع “ الصحة واللياقة“، ووصف ما قامت به دبي بـ“العمل الذي لا يصدق“.

وقال رونالدو في خطاب جماهيري: ”دبي قامت بعمل لا يصدق في إكسبو، ونظمت معرضا متعدد الحضارات والثقافات، وهو شيء لم يدهشني لأن دبي تعودنا منها على تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة، وبنجاح كبير“.

وأضاف: ”إكسبو يتيح للجميع الاستفادة من تعدد الثقافات الموجودة على أرضه.. هذا المكان الساحر الذي يجمع الثقافات من مختلف دول العالم، هنا يتواجد 192 جناحا في المعرض العالمي“.

وتحدث رونالدو عن سر الحفاظ على لياقته البدنية قائلا: ”الاهتمام بالصحة واللياقة والنظام الغذائي سر تألقي في هذا العمر“.

وواصل: ”عمري الآن 37 سنة، ومازالت ألعب، لأنني أهتم جيداً بجسدي، وعلى الأجيال الجديدة الإيمان بأنفسها والاستماع إلى الآباء“.

واختتم: ”الأجيال الجديدة، تتعامل مع التكنولوجيا وفق الاحتياج، وليس طول الوقت، وهي مهمة في حياتنا، ولكنها ليست كل الحياة، وعلينا الاهتمام بالكثير من جوانب حياتنا الأخرى والاستمتاع بها“.

وفي نهاية الحوار قام رونالدو بالتقاط صورة ”سيلفي“ مع الجماهير المتواجدة في الفعالية.

يذكر أن رونالدو قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، المتواجد في مدينة دبي الآن وجه رسالة تهنئة إلى صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، احتفالا بعيد ميلادها الـ28 عن طريق برج خليفة في مدينة دبي.

ونشر رونالدو المتواجد حاليا في مدينة دبي الإماراتية عبر حسابه الرسمي في ”إنستغرام“ فيديو لصديقته جورجينا يظهر صورا لها على برج خليفة الشهير.

وكتب رونالدو على الصورة التي تم وضعها على برج خليفة عبارة: ”تهانينا الحارة حبيبتي“.

وأضاف في الاحتفال على البرج مع الصورة ”قلب حب أحمر اللون“ و“قالب حلوى“ احتفالا بعيد ميلادها الـ28.