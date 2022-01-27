كريستيانو رونالدو يهنئ جورجينا رودريغز بعيد ميلادها بفيديو على برج خليفة (شاهد)

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة تهنئة إلى صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، احتفالا بعيد ميلادها الـ28 عن طريق برج خليفة بمدينة دبي.

ونشر رونالدو المتواجد حاليا في مدينة دبي الإماراتية عبر حسابه الرسمي في ”إنستغرام“ فيديو لصديقته جورجينا يظهر صورا لها على برج خليفة الشهير.

وكتب رونالدو على الصورة التي تم وضعها على برج خليفة عبارة: ”تهانينا الحارة حبيبتي“.

وأضاف في الاحتفال على البرج مع الصورة ”قلب حب أحمر اللون“ و“قالب حلوى“ احتفالا بعيد ميلادها الـ28.

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جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو كانت حديث الأوساط الرياضية في الفترة الماضية، بعد أن كشفت أنه سيتم عرض مسلسلها الواقعي عن قصة حياتها على منصة نتفليكس، هذا الأسبوع، عن ”حلمها بالحياة“ مع خطيبها رونالدو الذي سيكمل عامه الـ37 الشهر المقبل.

وستتحدث جورجينا عن قضاء عطلة على متن اليخوت مع نجم مانشستر يونايتد، والطيران على متن طائرته الخاصة، وإنفاق 27 ألف جنيه إسترليني على زجاجتين من النبيذ الفاخر و 146 ألف جنيه إسترليني على حقائب اليد.

وفي مقطع ترويجي لمسلسلها ”أنا جورجينا“، صرحت العارضة الإسبانية، التي ستبلغ من العمر 28 عامًا عندما يبدأ العرض في البث، يوم الخميس المقبل، بأنها تعرف ما يعنيه ”عدم امتلاك أي شيء – وما هو شكل الحصول على كل شيء“.

وتصر على أنها لن تنسى أبدًا العائلة التي أتت منها قبل أن يدخل قائد البرتغال، الذي يقال إن ثروته تبلغ 790 مليون جنيه إسترليني، حياتها.

لكن صحيفة ”ذا صن“ البريطانية كشفت كيف أن بعض أفراد تلك العائلة يتهمون جورجينا بتجاهلهم بعد أن تعرفت على كريستيانو وأصبحت أما لابنتهم ألانا مارتينا البالغة من العمر أربع سنوات.