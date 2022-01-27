جماهير سوريا تهاجم عمر السومة عقب الهزيمة أمام الإمارات (فيديو)

وجهت الجماهير السورية نقدًا لاذعًا لمهاجمها عمر السومة، عقب الخسارة أمام الإمارات في الجولة السابعة من الدور الثالث الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وعزّزت الإمارات مركزها الثالث في المجموعة الأولى بفوزها على ضيفتها سوريا 2-صفر، الخميس، في دبي.

وعقب الخسارة، هتفت الجماهير السورية ضد السومة؛ بسبب عدم ظهوره بشكل جيد مع المنتخب خلال الفترة الماضية.

وقالت الجماهير في هتافاتها: ”السومة ع البيت ما في ناموس“ و“يالا يالا السومة يطلع برا“.

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الجماهير السورية تصب غضبها على النجم عمر #السومة بعد الخسارة أمام الإمارات 0-2 في تصفيات المونديال#الإمارات_سوريا#تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/g0r4GtU5I3 — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) January 27, 2022

وتغلب المنتخب الإماراتي على نظيره السوري بهدفين نظيفين، الخميس، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ”قطر 2022“.

وخاضت الإمارات المباراة بغياب أبرز هدافيها علي مبخوت وفابيو ليما بسبب الإصابة، وبقي سيباستيان تاليابوي على مقاعد الاحتياط بعد اعتماد المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك على كايو كانيدو، الذي كان عند حسن الظن بهدف وتمريرة حاسمة.

من جهته، دفع الروماني تيتسا فاليريو مدرب سوريا بالثلاثي الهجومي عمر السومة وعمر خريبين ومحمود المواس، ومع ذلك لم يستطع تشكيل أي خطورة تذكر على مرمى حارس الإمارات علي خصيف.

وبدأت الإمارات بالضغط مبكراً، وأبعد إبراهيم عالمة العائد إلى حراسة مرمى سوريا كرة خطرة قبل أن تصل إلى طحنون الزعابي (25).

ثم تدخل عالمة مجددا بعد دقيقتين للتصدي لتسديدة علي صالح، قبل أن يشتتها المدافع عمرو الميداني (27).

وأثمر ضغط الإمارات عن افتتاح التسجيل بعدما توغل خليل إبراهيم إثر تلقيه كرة من رمية تماس، ليرسل عرضية إلى كانيدو تابعها برأسه في شباك عالمة (43).

وأضاف ”الأبيض“ الثاني بعدما انتزع الغساني، في أول كرة يلمسها بعد دخوله بديلا لخليل الحمادي، الكرة من منتصف الملعب ومررها إلى كانيدو الذي أعادها له وسددها بسهولة في الشباك، ألغاه الحكم أولا بداعي التسلل قبل أن يحتسبه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

الإمارات تهزم سوريا وتعزز فرص الدخول للمحلق الآسيوي المؤهل لكأس العالم https://t.co/tED14BUVm8 pic.twitter.com/NEedy7uUHD — إرم سبورت (@EremSports) January 27, 2022

وحافظت الإمارات بهذا الفوز على آمالها في بلوغ المونديال بعد أن رفعت رصيدها إلى 9 نقاط بالمركز الثالث، خلف كوريا الجنوبية الثانية (17 نقطة)، مع تبقي ثلاث جولات على نهاية التصفيات.

وتجمد رصيد سوريا عند نقطتين فقط في المركز السادس والأخير، وأصبحت مسألة بلوغها لمونديال قطر أشبه بالمستحيلة، إذ يتوجب عليها الفوز بجميع المباريات المتبقية لها وخسارة منافسيها (لبنان رابعا بـ 5 نقاط، والعراق خامسا بـ 4)، حتى تتمكن من الوصول إلى الملحق.

وتحتل إيران صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة ضمنت بها التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها والثالثة تواليا.

يذكر أن بطل ووصيف كل من المجموعتين يتأهلان مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقا آسيويا قبل خوض ملحق دولي ضد خامس أميركا الجنوبية في حزيران/يونيو.