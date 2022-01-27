الإمارات تهزم سوريا وتعزز فرص الدخول للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

عززت الإمارات فرصها في خوض الملحق الآسيوي بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بفوزها 2-صفر على سوريا في دبي اليوم الخميس.

منح كايو كانيدو التقدم للإمارات من ضربة رأس قريبة المدى بعد تمريرة عرضية متقنة من خليل إبراهيم قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وأضاف يحيى الغساني الهدف الثاني بعد تبادل للكرة مع كايو في الدقيقة 72، وألغي الهدف في البداية قبل أن يؤكد حكم الفيديو المساعد صحته.

منتخب الإمارات 🇦🇪 يقترب من حجز المركز الثالث للمجموعة الأولى والمؤهل للملحق الآسيوي لكأس العالم قطر 2022 بفوزه على نظيره منتخب سوريا 2-0.#الامارات_سوريا #سوريا #تصفيات_كأس_العالم_2022 #الامارات_سوريا pic.twitter.com/rEjLN9UrtM — إرم سبورت (@EremSports) January 27, 2022

ورفعت الإمارات، التي شاركت في كأس العالم مرة واحدة في 1990، رصيدها إلى تسع نقاط لتبقى في المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

ويتفوق فريق المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك بأربع نقاط على لبنان وخمس نقاط على العراق قبل ثلاث جولات من النهاية.

وضمنت إيران التأهل لكأس العالم باحتلال الصدارة في المجموعة برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية التي انتظرت تعثر الإمارات لحجز بطاقة التأهل اليوم.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وتوقف رصيد سوريا عند نقطتين في المركز الأخير.