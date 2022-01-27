ترتيب مجموعة الإمارات والعراق وسوريا في تصفيات كأس العالم

عزز منتخب الإمارات آماله في المنافسة، بعدما تغلب على سوريا 2-0، يوم الخميس، على ستاد آل مكتوم في دبي، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

أحرز منتخب الإمارات هدف التقدم في الدقيقة 43، عندما انطلق خليل الحمادي في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية متقنة على القائم القريب، وصلت إلى كايو ليضعها برأسه في الشباك.

وخطف منتخب الإمارات الهدف الثاني عندما انطلق البديل يحيى الغساني في هجمة مرتدة سريعة، وتبادل التمرير مع كايو قبل أن يحول الكرة في الشباك (73).

منتخب الإمارات 🇦🇪 يقترب من حجز المركز الثالث للمجموعة الأولى والمؤهل للملحق الآسيوي لكأس العالم قطر 2022 بفوزه على نظيره منتخب سوريا 2-0.#الامارات_سوريا #سوريا #تصفيات_كأس_العالم_2022 #الامارات_سوريا pic.twitter.com/rEjLN9UrtM — إرم سبورت (@EremSports) January 27, 2022

وفي الدقائق المتبقية واصل منتخب سوريا محاولاته، لكن دون أن يحصل أي تغيير على نتيجة المباراة، في حين سجل الغساني هدفاً للإمارات ألغي بسبب وجوده في موقف تسلل، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وضمن ذات المجموعة، يوم الخميس أيضاً، فازت كوريا الجنوبية على لبنان 1-0 على الملعب البلدي في صيدا، وإيران على العراق 1-0 على ستاد آزادي في طهران.

وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، مقابل 17 نقطة لكوريا الجنوبية، و9 للإمارات، و5 للبنان، و4 للعراق، ونقطتين لسوريا.

وفيما يلي الجدول النهائي للمجموعة:

تقام الجولة الثامنة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 1 شباط/فبراير، حيث تلتقي سوريا مع كوريا الجنوبية في دبي، وإيران مع الإمارات في طهران، ولبنان مع العراق في صيدا.