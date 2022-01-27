التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد سوريا في تصفيات كأس العالم

يستضيف ملعب (آل مكتوم بنادي النصر الإماراتي) المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب الإمارات وضيفه سوريا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة الإمارات ضد سوريا في تصفيات كأس العالم 2022.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت سوريا على ملعب (آل مكتوم) بنادي النصر الإماراتي.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي داخل الإمارات، وقناة SSC5 بصوت المعلق حماد العنزي في السعودية، وقناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب في سوريا.

ترتيب الإمارات وسوريا

يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعدما حقق فوزا وحيدا في 6 مباريات وتعادل 3 مرات وتلقى هزيمتين.

وسجل منتخب الإمارات 4 أهداف واستقبل 5 أهداف بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.

ويحتل منتخب سوريا المركز السادس والأخير، برصيد نقطتين ولم يعرف طعم الانتصار وتعادل مرتين وتلقى 4 هزائم.

وسجل منتخب سوريا 5 أهداف واستقبل 11 هدفا بقيادة المدرب الروماني تيتا فاليريو المدير الفني للمنتخب السوري.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على عدة مواجهات بين منتخبي سوريا والإمارات والتي بدأت في تصفيات كأس الأمم الآسيوية 1980 وبالتحديد يوم 13 يناير 1979 وانتهت بالتعادل دون أهداف، ثم تقابلا في دورة الألعاب العربية 1999 وتعادلا بنتيجة 2-2.

وفاز منتخب الإمارات بنتيجة 3-1 ذهابا وإيابا في تصفيات كأس آسيا 2004، وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2010 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز منتخب سوريا بنتيجة 3-1.

وتعادل المنتخبان بالدور الأول للتصفيات بنتيجة 1-1 ثم فاز منتخب الإمارات بنتيجة 2-1 في كأس العرب.

أفكار فان مارفيك

يأمل منتخب الإمارات تحقيق الفوز والاقتراب من حسم المركز الثالث في المجموعة، الذي يؤهله للمواجهة الفاصلة ضد ثالث المجموعة الثانية لتحديد المنتخب الآسيوي الذي يواجه خامس قارة أمريكا الجنوبية، في الملحق المؤهل للمونديال.

ويعاني المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات من غياب هدافه علي مبخوت وفابيو ليما وخلفان مبارك للإصابة، بجانب بندر الأحبابي للإيقاف.

وقال فان مارفيك في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن منتخب الإمارات في وضعية جيدة وأفضل من ظروف منتخب سوريا، مؤكدا أنه واثق في قدرات لاعبيه لتقديم أفضل ما لديه.

وأوضح أن جميع اللقاءات في التصفيات المونديالية مهمة وستكون المشكلة لديه في خط الهجوم مع غياب مبخوت، ولكن باقي عناصر الأبيض قادرة على التعامل مع الأمر.

ويعتمد منتخب الإمارات على تشكيلة تضم حارس المرمى علي خصيف وأمامه رباعي خط الدفاع محمد العطاس ومحمود خميس ووليد عباس وعبد الله إدريس.

ويقود خط الوسط علي سالمين وبجواره ماجد راشد وحارب عبد الله مع ثلاثي الهجوم علي صالح وكايو كانيدو ومحمد جمعة (بيليه).

وقال شاكر عبد الفتاح مدرب العين الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب الإماراتي سيجد صعوبة في الجانب الهجومي، ولكنه يملك بعض اللاعبين المميزين خاصة بيليه وكايو، مؤكدا أن الجدية ستكون سلاح الأبيض لحصد الفوز.

وأوضح أن منتخب الإمارات لديه الرغبة في تحقيق الفوز، وستكون الروح القتالية الأهم بالنسبة للاعبيه لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا أن فان مارفيك عليه أن يحفز لاعبيه ويشحذ هممهم لحصد الانتصار.

قدرات سوريا

يدخل منتخب سوريا المباراة باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإمارات وإدراك الفوز الأول في مشوار التصفيات.

وقال المدرب الروماني تيتا فاليريو المدير الفني لمنتخب سوريا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه يعرف الكرة الإماراتية منذ 11 عاما حين كان مدربا لفريق الشارقة ويأمل تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف:“ بالفعل نعاني من عدة صعوبات ولكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وهو سبيلنا الوحيد للحفاظ على آمال التأهل“.

وخرج من قائمة منتخب سوريا لاعبه أياز عثمان بعد صدام مع المدير الفني؛ نظرا لمطالبة اللاعب بالمشاركة أساسيا بحسب البيان الصادر عن الاتحاد السوري.

ويعتمد فاليريو على تشكيلة تضم حارس المرمى إبراهيم عالمة وأمامه رباعي خط الدفاع عمرو جنيات وثائر كروما ومؤيد الخولي ويوسف محمد.

ويقود خط الوسط كامل حميشة وبجواره محمود المواس وورد السلامة وعلى الأطراف محمود البحر وعمر خريبين مع المهاجم عمر السومة.

وأكد عبد الفتاح الأغا مهاجم منتخب سوريا الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المباراة ستكون قوية وصعبة بين المنتخبين، موضحا أن المنتخب السوري عليه أن يفكر بشكل إيجابي ويعتمد على أسلحته لتحقيق الفوز.

وأضاف:“ المنتخب السوري لديه عناصر مهمة وقادرة على تقديم مستويات طيبة مثل السومة وخريبين في الشق الهجومي“.