الموعد والقنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران في تصفيات كأس العالم

يحل منتخب العراق ضيفا على منافسه إيران، مساء اليوم الخميس، في الجولة السابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وتشمل هذه الجولة 3 مواجهات، أبرزها صدام إيران والعراق بجانب لقاء الإمارات وسوريا، كما يلعب منتخب لبنان ضد كوريا الجنوبية.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة إيران والعراق في تصفيات كأس العالم:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (آزادي) في إيران في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، بتوقيت العراق.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 2 بصوت المعلق حازم عبد السلام داخل الإمارات، وقناة SSC6 بصوت المعلق جعفر الصليح في السعودية، بجانب قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب في العراق وإيران، كما تنقل على قناة الرابعة الرياضية على فيس بوك وعبر تطبيقها على الإنترنت.

الترتيب وتاريخ المواجهات

يتصدر منتخب إيران المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية برصيد 16 نقطة بواقع 5 انتصارات وتعادل وحيد دون هزيمة.

وسجل منتخب إيران 11 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم في المرحلة الأخيرة للتصفيات، بينما استقبل في شباكه هدفين فقط وهو صاحب أقوى دفاع أيضا بالتساوي مع كوريا الجنوبية.

ويحتل منتخب العراق المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 4 نقاط، ولم يحقق أسود الرافدين أي انتصار بينما تعادلوا 4 مرات وتلقوا هزيمتين.

وسجل منتخب العراق 3 أهداف فقط في 6 مباريات، وهو صاحب أضعف هجوم بالمجموعتين، كما استقبل 9 أهداف.

وتقابل المنتخبان في 22 مناسبة رسمية وودية، ولكن منتخب إيران يتفوق بشكل واضح برصيد 13 انتصارا مقابل 4 تعادلات و5 انتصارات عراقية.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين قد شهد فوزا عريضا لصالح منتخب إيران بنتيجة 3-0 يوم 7 سبتمبر الماضي على ملعب (خليفة) الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن التصفيات المونديالية.

وكان اللقاء الأول بين المنتخبين في كأس الأمم الآسيوية العام 1972، واللافت أنه انتهى بنفس النتيجة أيضا لصالح منتخب إيران.

وكان آخر فوز للعراق على حساب إيران يوم 14 نوفمبر 2019 بنتيجة 2-1 في التصفيات المشتركة المؤهلة لأمم آسيا 2023 والمونديال.

وتقابل المنتخبان من قبل في تصفيات مونديال 1994 وفاز منتخب العراق بنتيجة 2-1، كما تقابلا في تصفيات مونديال 2002 وفاز منتخب إيران ذهابا وإيابا بنتيجة 2-1.

وتقابل المنتخبان أيضا في التصفيات المشتركة لأمم آسيا والمرحلة الأخيرة للمونديال وفاز منتخب العراق بنتيجة 2-1، وتفوق منتخب إيران بنتيجة 1-0 ثم تفوق المنتخب الإيراني بنتيجة 3-0 في الدور الأول للمرحلة الأخيرة.

عودة طارمي تعزز قوة إيران

يدخل منتخب إيران متسلحا باللعب على أرضه وباحثا عن تحقيق الفوز الذي يحسم به بشكل رسمي إحدى بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة إلى مونديال 2022 قبل 3 جولات من نهاية مشوار المجموعة.

ويزيد من قوة المنتخب الإيراني عودة اللاعب مهدي طارمي بعد أن توسط بعض نجوم المنتخب لإنهاء الخلاف بينه وبين مدربه الكرواتي دراجان سكوسيتش.

ويفتقد منتخب إيران جهود إحسان حاج صافي ومجيد حسيني وسردار أزمون وأحمد نور الله بسبب ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، كما تحيط الشكوك بمشاركة الاهيار سيدمانيش لاعب فنربخشة التركي.

وقال الكرواتي دراجان سكوسيتش المدير الفني لمنتخب إيران في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إن فريقه يعاني ظروفا ليست سهلة خاصة مع توالي إصابات فيروس كورونا بين لاعبي المنتخب.

وأشار إلى أن المنتخب الإيراني، يدرك مدى أهمية وصعوبة هذه المواجهة التي تضمن لفريقه التأهل بشكل رسمي للمونديال.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب إيران على تشكيلة تضم حارس المرمى أمير عبيد زاده وأمامه رباعي خط الدفاع شجاع خليل زاده وحسين كنعاني وصادق محرمي وأوميد نورفكان.

ويقود خط الوسط سعيد عزت الله ووحيد أميري وسامان قدوس مع ثلاثي الهجوم علي رضا جهانبخش وعلي غولي زاده وكريم أنصاري فارد.

العراق.. والأمل الأخير

يسعى منتخب العراق للتمسك بالأمل الأخير في مشوار المنافسة، خاصة أن أسود الرافدين قدموا أداء مخيبا، ولكن لازال أمامه الأمل للمنافسة على الظهور في الملحق الفاصل.

ويغيب عن منتخب العراق روبين سولاقة وأمجد عطوان وعلي فائز وياسر قاسم ومناف يونس وسعد ناطق للإصابة بفيروس كورونا.

وقال المدرب المونتينجري زيليكو بتروفيتش المدير الفني لمنتخب العراق في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن جميع العناصر الغائبة من الأساسيين وهو ما يزيد صعوبة اللقاء.

وأشار إلى أن مواجهة إيران صعبة، خاصة أن المنافس يضم بين صفوفه عدة لاعبين مميزين على أعلى مستوى.

ويعتمد منتخب العراق على تشكيلة تضم حارس المرمى فهد طالب وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد إبراهيم وميثم جبار وحسن رائد وفرانس بطرس.

ويقود خط الوسط سعد عبد الأمير، وبجواره بشار رسن ومحمد علي عبود مع ثلاثي الهجوم أيمن حسين وعلي الحمادي وزيدان إقبال.

وقال صالح سدير نجم منتخب العراق الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المواجهة ستكون في غاية الصعوبة، خاصة أنها في ضيافة إيران وبكامل نجومه، وهو لقاء سيكون حاسما لتأهل أصحاب الأرض.

ووجه سدير نصيحة للاعبي العراق في هذه المواجهة بالتركيز الشديد لتحقيق نتيجة إيجابية بضرورة الحفاظ على الهدوء والتركيز، خاصة في الكرات العرضية واستغلال الكرات المرتدة.