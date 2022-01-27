تقرير: إمكانية إلغاء مباراة إيران والعراق بسبب كورونا

قالت وكالة أنباء الرياضة الإيرانية ”ورزش سه“، اليوم الخميس في تقرير لها، إن هناك إمكانية لإلغاء المباراة بين المنتخب الإيراني ونظيره العراقي المقرر أن تقام مساء اليوم في ملعب آزادي وسط طهران.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أنه ”نتيجة تزايد أعداد الإصابات في صفوف المنتخب العراقي، هناك إمكانية لإلغاء المباراة وإقامتها في وقت آخر“.

وأشارت الوكالة إلى أنه ”حتى الليلة الماضية زاد عدد الإصابات في صفوف المنتخب العراقي إلى ثمانية أشخاص“، مضيفة أنه ”في الساعات المقبلة وقبل بدء المباراة بين منتخبي إيران والعراق، إذا وصل عدد الإصابات إلى نصف عدد أعضاء هذا الفريق، فسيكون بالإمكان إلغاء هذه المباراة“.

وأضافت في تقرير لها أنه ”صباح اليوم الخميس، وتحت إشراف ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيعاد اختبار أعضاء الفريقين الإيراني والعراقي لفيروس كورونا، وإذا كان الاختبار إيجابيا مرة أخرى (خاصة بين اللاعبين العراقيين)، فهذه المباراة الحساسة في تصفيات كأس العالم من الممكن إلغاؤها“.

ووفقا لوسائل إعلام رياضية فإن الاختبارات التي أجريت في طهران أثبتت إصابة كل من ”أمجد عطوان، وياسر قاسم، ومناف يونس، وسعد ناطق، ومصطفى ناظم، وحسين علي، وحسين جبار، وشيركو كريم“ من المنتخب العراقي.

وفي صباح اليوم أفادت الوكالة الرياضية الإيرانية بأن الفحوصات أثبتت إصابة مهاجم المنتخب الإيراني لكرة القدم ”مهدي قائدي“ بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه ”غادر صفوف المنتخب الإيراني“.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم رفع شكوى رسمية إلى الاتحاد الآسيوي ضد إيران، مطالباً بضرورة إعادة الفحوصات لجميع وفد المنتخب العراقي.

وذكر المدير الإداري للمنتخب العراقي، غيث مهنا، أن ”رسالة الاتحاد العراقي تم فيها سرد جميع الأحداث التي حصلت منذ أول يوم لوصول الوفد العراقي إلى إيران والتي تأخرت فيها نتائج الفحوصات، وتمت إعادة الفحص لستة أفراد من الوفد، وظهرت نتيجتها مغايرة لثلاثة منهم ولم يُعترف بها، بالإضافة الى ما حدث اليوم (أمس) من تأخير، وكان لنا اتصالٌ مع المفتشِ الصحيّ الذي أكدَ لنا أن جميع العينات التي أخذت أمس كانت نتائجها سلبيةً باستثناء لاعبٍ واحد وإداري واحد عند الساعة العاشرة مساء، لكننا فوجئنا باتصال عند الساعة 12:15 يُبين أن هناك إصابات لأربعةِ لاعبين وإداري.

وأعرب المدير الإداري للمنتخب العراقي عن أمله في أن يتلقى الجانب العراقي رداً من الاتحاد الآسيوي في الساعات المقبلة.

وبحسب المقرر، سيواجه المنتخب الإيراني نظيره العراقي في ملعب آزادي وسط طهران مع السماح بحضور 10 آلاف متفرج مع جلب بطاقة تلقي جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وفي حال فوز إيران تضمن تأهلها إلى نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخها، إذ تتصدر المجموعة الأولى في الدور الثالث برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، فيما لدى العراق 4 نقاط من أصل 6 مباريات.