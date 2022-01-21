قنوات أبوظبي تعلن حصولها على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات ومصر والكويت

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية، اليوم الجمعة، حصولها على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021، في الإمارات ومصر والكويت.

وسيبدأ بث المباريات التي تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، عبر تطبيق STARZPLAY خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

#أبوظبي_للإعلام تعلن عن حصول "قنوات #أبوظبي_الرياضية" على حقوق بث #كأس_العالم_للأندية 2021 في #الإمارات و #مصر و #الكويت..

وذلك ضمن سعي الشركة لتعزيز المحتوى الرياضي والرقمي الذي تقدمه للجمهور وبما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.. pic.twitter.com/oWdT0IOuwA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 21, 2022

وتستضيف أبوظبي بطولة كأس العالم للأندية في الفترة بين 3 و12 فبراير.

مباريات كأس العالم للأندية

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية، التي من المقرر أن تقام في الإمارات، في فبراير المقبل.

-يلعب الجزيرة مع أوكلاند سيتي، يوم الخميس 3 فبراير، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

-يلعب الأهلي مع مونتيري المكسيكي، يوم السبت 5 فبراير، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

-يلتقي الهلال مع الفائز من مباراة الجزيرة وأوكلاند سيتي، يوم الأحد 6 فبراير، الساعة السادسة والنصف بتوقيت الإمارات. (المباراة رقم 3)

-يلعب بالميراس مع الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري، يوم الثلاثاء 8 فبراير، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

-تقرر أن تقام مباراة تحديد المركز الخامس، يوم الأربعاء 9 فبراير، الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات.

-يواجه تشيلسي الفائز من (المباراة رقم 3) يوم 9 فبراير، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

-تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت 12 فبراير، الساعة الخامسة، في حين تلعب المباراة النهائية في اليوم ذاته، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ويعد ريال مدريد الإسباني أكثر الأندية تتويجًا بكأس العالم للأندية، وفاز باللقب 4 مرات، (بينها 3 ألقاب متتالية أعوام 2016 و2017 و2018) ثم مواطنه برشلونة الذي نال اللقب 3 مرات، في حين لم يسبق لتشيلسي والأهلي التتويج بلقب البطولة.

وشارك الأهلي في كأس العالم للأندية أعوام 2002 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020، وحصل على المركز الثالث 3 مرات، في حين حصل على المركز الخامس 3 مرات.

ووصلت الأندية العربية إلى نهائي كأس العالم للأندية مرتين فقط، كانت الأولى للرجاء البيضاوي المغربي عندما خسر من بايرن ميونخ 1/2 العام 2013، والثانية للعين الإماراتي الذي خسر 1/4 أمام ريال مدريد العام 2018.

وتوج بايرن ميونخ ببطولة كأس العالم للأندية في النسخة الأخيرة وللمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1/0 على تيغريس أونال المكسيكي، في المباراة النهائية للمسابقة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.