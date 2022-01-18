مواعيد مباريات الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين

أصدرت رابطة المحترفين الإماراتية بيانا رسميا تعلن من خلاله مواعيد مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، من الجولة 14 إلى الجولة 19.

وقررت الرابطة انطلاق الدور الثاني بالجولة 14 أيام 4 و5 و6 فبراير المقبل، على أن تقام مباراة الظفرة والجزيرة في 15 فبراير؛ نظرًا لارتباط الجزيرة بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الإمارات، تليها الجولة 15 يومي 10 و11 فبراير، فيما ستقام مباراة الجزيرة واتحاد كلباء في 15 مارس.

ويتواصل الدور الثاني بالجولة 16 يومي 18 و19 فبراير، على أن تقام الجولة 17 يومي 25 و26 فبراير.

وتقام الجولة 18 يومي 4 و5 مارس 2022، ثم الجولة 19 يومي 11 و 12 مارس، وتقام الجولة 20 أيام 3-4-5 أبريل 2022، يعقبها توقف لمراعاة مشاركة الأندية الإماراتية في مسابقة دوري أبطال آسيا.

تعرف على مواعيد مباريات الجولتين 14 و15 في #دوري_أدنوك_للمحترفين 👇 pic.twitter.com/Juqo6RlErO — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) January 18, 2022

وتستأنف مباريات دوري أدنوك للمحترفين بإقامة الجولة 21 يومي 22 و23 أبريل، ثم الجولة 22 يومي 7 و8 مايو، تليها الجولة 23 يومي 13 و14 مايو.

ثم تقام الجولة 24 في 18 مايو، والجولة 25 في 22 مايو، ويختتم دوري أدنوك للمحترفين بإقامة الجولة 26 والأخيرة في 27 مايو.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد مباريات الجولات من 20 إلى 26 بعد تحديد موقف الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا.

تعرف على مواعيد مباريات الجولتين 16 و17 في #دوري_أدنوك_للمحترفين 👇 pic.twitter.com/WWBEtYnam4 — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) January 18, 2022

وانتهى الدور الأول من الدوري الإماراتي بمباراتين أقيمتا الثلاثاء الماضي، انتهت الأولى بفوز شباب الأهلي دبي على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف، والجزيرة على الوصل بثلاثة أهداف لهدفين.

وفي نهاية الدور الأول يتصدر العين جدول ترتيب الدوري الإماراتي بـ30 نقطة من 13 جولة، وبفارق 6 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني.

تعرف على مواعيد مباريات الجولتين 18 و19 في #دوري_أدنوك_للمحترفين 👇 pic.twitter.com/IuisCQsp5n — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) January 18, 2022

كما شهدت مباريات الدور الأول للدوري صمود العين حتى الجولة 13 بدون خسارة، حتى الخسارة أمام الشارقة 0-2، وهي المرة الأولى تاريخياً التي يخفق فيها العين بالتسجيل في مرمى الشارقة.

كما بات العين الفريق الأقوى هجوماً بتسجيله 28 هدفاً، يليه الوحدة والنصر ولكل منهما 24 هدفاً، فيما بات الوحدة الأقوى دفاعاً بتلقيه 9 أهداف، يليه العين بتلقيه 12 هدفاً.

بينما بات العروبة الأكثر استقبالاً للأهداف، بواقع 33 هدفاً، يليه الإمارات 28 هدفاً، ثم خورفكان 22 هدفاً.

وبحسب إحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، أقيمت خلال الدور الأول 91 مباراة، اهتزت فيها الشباك 253 هدفاً، بمعدل تهديف 2.78%، وشهدت الجولة الرابعة العدد الأكبر من الأهداف بـ27 هدفاً، والجولة الثانية الأقل بـ13 هدفاً.

بينما تصدر قائمة الهدافين لابا كودجو، لاعب العين، بـ13 هدفاً، يليه كل من جواو بيدور نجم الوحدة، وتوزي لاعب النصر، بـ8 أهداف، وسيبستان تيغالي لاعب النصر، وعمر خريبين نجم الوحدة، ولكل منهما 7 أهداف.