كأس رئيس الإمارات: بني ياس يهزم اتحاد كلباء ويضرب موعدا مع الوحدة في نصف النهائي (فيديو)

تأهل بني ياس إلى نصف نهائي كأس رئيس الإمارات، بعد فوزه 2/0، على اتحاد كلباء، اليوم الأحد، في ربع نهائي البطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، وفي الشوط الثاني تقدم ساشا إيفكوفيتش لبني ياس في الدقيقة 58 من ضربة رأسية بعد كرة عرضية.

ووقع نيكولاس خيمينيز الهدف الثاني لبني ياس في الدقيقة 68 بتسديدة من ركلة حرة مباشرة.

ومن المقرر أن يلعب بني ياس مع الوحدة في نصف النهائي.

ولم يخسر بني ياس أمام اتحاد كلباء في آخر 5 مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات، حيث حقق بني ياس الفوز ثلاث مرات، وتعادلا في مرتين، فاز بني ياس في واحدة منهما بركلات الترجيح.

يشار إلى أن الشارقة يلعب مع شباب الأهلي دبي في ربع النهائي، في وقت لاحق، علما أن الوحدة والوصل ضمنا التأهل إلى نصف النهائي؛ بعد فوز الوصل 2/1 على العين، والوحدة 2/1 على الجزيرة.

فوز الوصل

وحقق الوصل فوزًا ثمينًا على حساب العين بنتيجة 2/1 أمس السبت، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وسجل العين الهدف الأول عن طريق لابا كودجو من ركلة جزاء، في الدقيقة 45.

وتعادل الوصل بهدف في الدقيقة 60 عن طريق هدف سجله جيلبيرتو، بشكل رائع.

وبهدف قاتل في الدقيقة 90+1، سجل جيلبيرتو الهدف الثاني للوصل بعدما تلقى الكرة خلف دفاع العين وسددها بيسراه قوية في الشباك.

تأهل الوحدة

وتأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز 2/1 على الجزيرة.

وافتتح الجزيرة التسجيل من هجمة مرتدة في الدقيقة 33، عن طريق جواو فيكتور.

ونجح عمر خريبين، في تسجيل هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 85، من تمريرة ساقطة ليضعها المهاجم السوري مباشرة في المرمى.

وبعد فاصل مهاري بين إسماعيل مطر، وخريبين، وخليفة الحمادي، وصلت الكرة إلى أدريان دا سيلفا، ليضعها في المرمى معلنًا هدفًا ثانيًا للوحدة في الدقيقة 89.

وشباب الأهلي دبي هو بطل النسختين الأخيرتين في كأس رئيس الإمارات، وهو أكثر ناد تتويجا بالبطولة برصيد 10 ألقاب، مقابل 8 للشارقة و7 للعين و4 للنصر و3 للجزيرة ولقبين لكل من الوحدة والوصل، في حين سبق لبني ياس التتويج باللقب مرة وحيدة.