رياضة

هدف قاتل يقود الوصل لعبور العين والتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الإمارات
تاريخ النشر: 15 يناير 2022 15:04 GMT
تاريخ التحديث: 15 يناير 2022 16:40 GMT

هدف قاتل يقود الوصل لعبور العين والتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الإمارات

حقق فريق الوصل فوزا ثمينا على حساب نظيره العين، بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، باستاد زعبيل ضمن مباريات دور الثمانية لكأس رئيس الإمارات،

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق فريق الوصل فوزا ثمينا على حساب نظيره العين، بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، باستاد زعبيل ضمن مباريات دور الثمانية لكأس رئيس الإمارات، ليتأهل بذلك الوصل إلى نصف النهائي، والاقتراب خطوة نحو منصة التتويج.

وفي الدقيقة 45 سجل العين الهدف الأول عن طريق لابا كودجو من ركلة جزاء، انبرى لها اللاعب وسددها بشكل مميز.

ولكن الوصل عاد للمباراة بهدف التعادل مع الدقيقة 60 عن طريق هدف سجله الصفقة الجديدة للفريق، جيلبيرتو، بشكل رائع.

وبهدف قاتل في الدقيقة 91، سجل جيلبيرتو الهدف الثاني للوصل بعدما تلقى الكرة خلف دفاع العين وسددها بيسراه قوية في الشباك.

وكان العين وصل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على النصر بهدف دون رد، فيما تأهل الوصل على حساب خورفكان بعد تفوقه على منافسه بثلاثية نظيفة.

وقبل هذه المباراة، تواجه الفريقان ثلاث مرات بالموسم الجاري، وفاز العين في المواجهة الأولى 2 – 0 بالجولة السابعة من الدوري، وانتهت المواجهة الثانية بالتعادل 3 – 3 باستاد هزاع بن زايد، في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، ثم فاز العين في لقاء الإياب 4 – 3.

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