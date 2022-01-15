هدف قاتل يقود الوصل لعبور العين والتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الإمارات

حقق فريق الوصل فوزا ثمينا على حساب نظيره العين، بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، باستاد زعبيل ضمن مباريات دور الثمانية لكأس رئيس الإمارات، ليتأهل بذلك الوصل إلى نصف النهائي، والاقتراب خطوة نحو منصة التتويج.

وفي الدقيقة 45 سجل العين الهدف الأول عن طريق لابا كودجو من ركلة جزاء، انبرى لها اللاعب وسددها بشكل مميز.

الجماهير تحتفل قبل أن يسدد..

لابا كودجو يسدد ركلة الجزاء في منتصف المرمى مسجلاً الهدف الأول#الوصل_العين #كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/YlUpIc8zo7 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 15, 2022

ولكن الوصل عاد للمباراة بهدف التعادل مع الدقيقة 60 عن طريق هدف سجله الصفقة الجديدة للفريق، جيلبيرتو، بشكل رائع.

"جولبيرتو"!

للهداف طريقة واحدة لإعلان توقيعه..

جيلبيرتو يقدم نفسه مع الوصل ويسجل هدف التعادل في مرمى العين #الوصل_العين #كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/5TIBJmHmbA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 15, 2022

وبهدف قاتل في الدقيقة 91، سجل جيلبيرتو الهدف الثاني للوصل بعدما تلقى الكرة خلف دفاع العين وسددها بيسراه قوية في الشباك.

جولبيرتو مرة أخرى!

الهدف الذهبي من الهداف الذهبي الجديد

بعد الدقيقة 90.. جيلبيرتو يستلم تمريرة رائعة ويسدد في المرمى مسجلاً الهدف الثاني له وللوصل#الوصل_العين #كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/qVLA5wTh3H — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 15, 2022

وكان العين وصل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على النصر بهدف دون رد، فيما تأهل الوصل على حساب خورفكان بعد تفوقه على منافسه بثلاثية نظيفة.

وقبل هذه المباراة، تواجه الفريقان ثلاث مرات بالموسم الجاري، وفاز العين في المواجهة الأولى 2 – 0 بالجولة السابعة من الدوري، وانتهت المواجهة الثانية بالتعادل 3 – 3 باستاد هزاع بن زايد، في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، ثم فاز العين في لقاء الإياب 4 – 3.