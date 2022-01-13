العين يفاوض لاعبين من غريميو البرازيلي بعد هبوطه للدرجة الثانية

أبدى العين متصدر دوري أدنوك الإماراتي لكرة القدم، اهتمامه بالتعاقد مع فرناندو هنريكي لاعب غريميو وزميله ماتيوس سارارا، بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي، الموسم الماضي.

وتحرك مجلس إدارة غريميو من أجل تعزيز صفوف فريق المدير الفني فاجنر مانشيني، لكنه يواجه مشكلة صعبة تتمثل في خفض النفقات وإيجاد التمويل اللازم بعد تراجع الإيرادات نتيجة الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وقال موقع bolavip في نسخته البرازيلية، إن العين أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب وسط غريميو الشاب فرناندو هنريكي بعد رفض عرض سابق للاعب بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي (حوالي 28 مليون ريال برازيلي)، لكن متصدر الدوري الإماراتي قدم عرضا جديدا للاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عامًا.

ومع ذلك فإن صاحب القميص 42 ليس الوحيد من غريميو الموجود على رادار العين، إذ إنه وبحسب المعلومات الواردة من موقع ”GaúchaZH“، فقد اتصل مسؤولو النادي الإماراتي بوكيل أعمال لاعب خط الوسط ماتيوس سارارا (19 عامًا)، الذي عرض شروط اللاعب المالية للانتقال إلى الدوري الإماراتي.

وبعد صعوده للفريق الأول في غريميو الموسم الماضي خاض سارارا 13 مباراة وصنع تمريرة حاسمة واحدة طوال عام 2021، وقد جدد عقده مع النادي حتى نهاية عام 2024 مع وجود شرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو (506 ملايين ريال برازيلي).

وخسر غريميو الذي هبط في 1991 و2004، في 19 من 38 مباراة الموسم الماضي، وقد انضم في الدرجة الثانية إلى أندية شابكوينسي وسبورت وباهيا الذي تأكد هبوطه بعد خسارته 2-1 أمام فورتاليزا في الجولة الأخيرة من الموسم.

وتعرض العين للخسارة الأولى في الدوري المحلي، يوم السبت الماضي، بهزيمته 2-صفر أمام الشارقة، ليقلص الفارق معه إلى سبع نقاط.

ويتصدر العين المسابقة من بداية الموسم، ويملك 30 نقطة من 13 مباراة مع نهاية الدور الأول، متقدما بفارق ست نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني، وسبع نقاط عن الجزيرة والشارقة وشباب الأهلي.

ويستعد العين لمواجهة الوصل في دور الثمانية لكأس رئيس الدولة، يوم السبت المقبل، حيث أكد الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، أن فريقه مقبل على تحدٍ مهم أمام الوصل.