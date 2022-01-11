رياضة

دوري أدنوك للمحترفين.. عموري يسجل أول أهدافه مع شباب الأهلي في الفوز على خورفكان
تاريخ النشر: 11 يناير 2022 15:25 GMT
تاريخ التحديث: 11 يناير 2022 15:40 GMT

دوري أدنوك للمحترفين.. عموري يسجل أول أهدافه مع شباب الأهلي في الفوز على خورفكان

أحرز عمر عبدالرحمن "عموري" أول أهدافه مع شباب الأهلي في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم في الفوز 3-1 على خورفكان، اليوم الثلاثاء. ووضع "عموري" (30 عاما)

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المصدر: رويترز

أحرز عمر عبدالرحمن ”عموري“ أول أهدافه مع شباب الأهلي في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم في الفوز 3-1 على خورفكان، اليوم الثلاثاء.

ووضع ”عموري“ (30 عاما) شباب الأهلي في المقدمة في الدقيقة 27 بعد خطأ مشترك بين المدافع عبدالله الرفاعي والحارس عبدالله صنقور.

وأدرك خورفكان التعادل عندما سجل المدافع وليد عباس بالخطأ في مرمى فريقه شباب الأهلي إثر تمريرة عرضية في الدقيقة 55.

لكن البرازيلي جليرمي داسيلفا أعاد شباب الأهلي للمقدمة بعدها بثلاث دقائق بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وختم شباب الأهلي الثلاثية عبر البديل يحيى الغساني في الدقيقة الأخيرة من المباراة عندما تابع تمريرة حارب عبدالله سهيل.

ورفع شباب الأهلي، الذي خسر أمام الجزيرة بطل الدوري في كأس السوبر المحلية بركلات الترجيح، يوم الجمعة الماضي، رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع متساويا مع الشارقة ثالث الترتيب المتفوق بفارق الأهداف.

وظل رصيد خورفكان 15 نقطة في المركز 11، بينما تختتم الجولة في وقت لاحق اليوم بلقاء الجزيرة والوصل.

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